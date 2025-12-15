La moviola di Milan-Sassuolo: Trevisani e Sabatini finalmente d'accordo su Pavlovic-Cheddira

Graziano Cesari, a Pressing, analizza il contatto Pavlovic-Cheddira in Milan-Sassuolo che l'arbitro Crezzini (e il VAR) non hanno giudicato punibile: "L'attaccante del Sassuolo allarga la gamba per cercare il contatto mentre il difensore rossonero continua la corsa in modo retto". Sandro Sabatini se la ride: "Graziano... ti preferisco quando è più presto: a notte fonda non mi garbi. Questo è rigore". Riccardo Trevisani prende la palla al balzo: "Sono d'accordo con Sandro, aiuto! Graziano sei riuscito a mettere d'accordo me e Sandro, renditi conto della cosa". E Cesari sorride: "Ho fatto una roba...".