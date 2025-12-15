Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
pressing

La moviola di Milan-Sassuolo: Trevisani e Sabatini finalmente d'accordo su Pavlovic-Cheddira

I due giornalisti concordano sull'errore di Crezzini: la spinta di Pavlovic su Cheddira era da rigore

15 Dic 2025 - 01:33
01:15 

Graziano Cesari, a Pressing, analizza il contatto Pavlovic-Cheddira in Milan-Sassuolo che l'arbitro Crezzini (e il VAR) non hanno giudicato punibile: "L'attaccante del Sassuolo allarga la gamba per cercare il contatto mentre il difensore rossonero continua la corsa in modo retto". Sandro Sabatini se la ride: "Graziano... ti preferisco quando è più presto: a notte fonda non mi garbi. Questo è rigore". Riccardo Trevisani prende la palla al balzo: "Sono d'accordo con Sandro, aiuto! Graziano sei riuscito a mettere d'accordo me e Sandro, renditi conto della cosa". E Cesari sorride: "Ho fatto una roba...".

pressing
milan sassuolo
moviola
sabatini
trevisani
cesari

Ultimi video

01:36:23
Domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio

02:04
Panucci: "Napoli stanco? Conte, tutte scuse!"

Panucci critica Conte: "Napoli stanco? Ma cosa dice? Sono le solite scuse"

03:09
Domenica Remix

Serie A Remix: dal pari Milan alla vittoria Juve, le emozioni della domenica di campionato

02:40
Biasin: "Milan, pari con il Sassuolo? Ha sbagliato Allegri"

Crezzini? No, Biasin ha un'altra spiegazione sul pari Sassuolo: "Ha sbagliato Allegri"

51:59
Domenica 14 dicembre

Domenica 14 dicembre

01:17
Chi vincerà la Supercoppa Italiana?

Chi vincerà la Supercoppa Italiana?

00:54
La Fiorentina deve cambiare allenatore?

La Fiorentina deve cambiare allenatore?

01:32
Cosa serve alla Fiorentina per uscire dall'incubo?

Cosa serve alla Fiorentina per uscire dall'incubo?

02:03
Russo: "Napoli, una sconfitta che non mi preoccupa"

Russo: "Napoli, una sconfitta che non mi preoccupa"

00:41
Biasin: "Milan, ha ragione Allegri: buon punto con il Sassuolo"

Biasin: "Milan, ha ragione Allegri: buon punto con il Sassuolo"

01:09
Trevisani: "Bartesaghi me lo aspetto in nazionale"

Trevisani: "Bartesaghi me lo aspetto in nazionale"

00:53
È un Lautaro formato scudetto?

È un Lautaro formato scudetto?

02:27
La moviola di Milan-Sassuolo: il gol di Pulisic era regolare?

La moviola di Milan-Sassuolo: il gol di Pulisic era regolare?

01:15
La moviola di Milan-Sassuolo: Trevisani e Sabatini finalmente d'accordo

Crezzini fa il miracolo: Trevisani e Sabatini d'accordo per Pavlovic-Cheddira!

02:04
Chivu non sembrava da Inter e ora è primo in classifica

Chivu non sembrava da Inter e ora è primo in classifica

01:20
Tacchinardi: "Deve essere la vittoria della svolta"

Tacchinardi: "Deve essere la vittoria della svolta"

01:35
Si comincia a vedere la mano di Spalletti

Si comincia a vedere la mano di Spalletti

01:08
Tacchinardi: "Contro il Bologna la miglior Juve della stagione"

Tacchinardi: "Contro il Bologna la miglior Juve della stagione"

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

02:14
Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

00:20
CLIP PRESSING TREVISANI SU GIMENEZ PER SITO 10/2 SRV

Trevisani: "Gimenéz spaziale! Farà 200 gol con il Milan"

03:06
La moviola di Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz

La moviola di Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz

00:46
Motta: "Conceicao? Va bene, ma…"

Motta: "Conceicao? Va bene, ma…"

02:03
I dubbi sull'espulsione di Conceicao: simulazione o secondo giallo esagerato?

I dubbi sull'espulsione di Conceicao: simulazione o secondo giallo esagerato?

01:36:23
Domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio

I più visti di Pressing

Domenica 14 dicembre

Domenica 14 dicembre

La Fiorentina deve cambiare allenatore?

La Fiorentina deve cambiare allenatore?

La moviola di Milan-Sassuolo: il gol di Pulisic era regolare?

La moviola di Milan-Sassuolo: il gol di Pulisic era regolare?

La moviola di Milan-Sassuolo: annullato un gol regolare ai rossoneri?

La moviola di Milan-Sassuolo: annullato un gol regolare ai rossoneri?

Chivu non sembrava da Inter e ora è primo in classifica

Chivu non sembrava da Inter e ora è primo in classifica

Chi vincerà la Supercoppa Italiana?

Chi vincerà la Supercoppa Italiana?