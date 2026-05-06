Paura a Monaco prima di Bayern-PSG per un incendio

Un migliaio di tifosi fatti evacuare dalla metropolitana, ma nessun ferito

06 Mag 2026 - 21:17
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Circa mille tifosi sono stati evacuati da un treno della metropolitana a Monaco di Baviera a causa di un principio di incendio, mentre si recavano alla semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Psg, in programma stasera alle 21. "A causa di un intervento dei vigili del fuoco alla stazione Dietlindenstrasse, la metropolitana con circa 1.000 tifosi a bordo è stata evacuata", ha riferito la polizia di Monaco in un messaggio su X, segnalando anche "gravi disagi alla circolazione" nella zona. L'incidente ha portato alla sospensione della linea U6, una delle principali direttrici verso l'Allianz Arena. Secondo le prime informazioni, riporta Bild, l'allarme incendio sarebbe stato causato da una sigaretta elettronica, rendendo necessario il ritiro del convoglio dal servizio. 

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