Il tifoso: "Ancora non ti perdono per Inter-Barça". Marciniak risponde e lo fulmina

"Dal mio punto di vista, non c'è nulla da perdonare. A essere sinceri, le mie decisioni sono state a favore del Barcellona. In campo non avevo concesso il rigore (all'Inter, ndr) poi il Var mi aveva chiamato e mi ha mostrato che c'era fallo. Poi avevo concesso un rigore (al Barcellona, ndr) e il Var mi aveva dovuto correggere perché era quattro o cinque centimetri fuori dall'area. A essere onesti, ho preso due decisioni a favore del Barcellona e il Var mi ha corretto. Questa è la vita!" la risposta di Marciniak, in un clima assolutamente cordiale.