Il tifoso: "Ancora non ti perdono per Inter-Barça". Marciniak risponde e lo fulmina

Divertente siparietto tra un tifoso blaugrana che "rimprovera" Marciniak per Inter-Barcellona: l'arbitro però sorprende tutti

28 Apr 2026 - 12:05
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Durante un evento in Polonia un tifoso del Barcellona ha avvicinato Szymon Marciniak, rimproverandolo bonariamente per le decisioni arbitrali prese contro l'Inter nella semifinale di ritorno della scorsa Champions League. "Non ti ho ancora perdonato quello che è successo lo scorso anno nella gara contro l'Inter" dice il tifoso all'arbitro.

"Dal mio punto di vista, non c'è nulla da perdonare. A essere sinceri, le mie decisioni sono state a favore del Barcellona. In campo non avevo concesso il rigore (all'Inter, ndr) poi il Var mi aveva chiamato e mi ha mostrato che c'era fallo. Poi avevo concesso un rigore (al Barcellona, ndr) e il Var mi aveva dovuto correggere perché era quattro o cinque centimetri fuori dall'area. A essere onesti, ho preso due decisioni a favore del Barcellona e il Var mi ha corretto. Questa è la vita!" la risposta di Marciniak, in un clima assolutamente cordiale.

Il tifoso a quel punto ha fatto una battuta: "Se ti do 100 sterline fischi rigore per il Barcellona?". "No no" ha risposto Marciniak sorridendo.

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