BRASILE

Neymar gol e pace con Robinho Jr: "Ho perso la testa..."

Dopo giorni di bufera torna il sereno sul Santos. Dopo il gol dell'1-1 nel quarto turno di Copa Sudamericana, è arrivato finalmente il chiarimento tra O Ney e il figlio dell'ex Milan

06 Mag 2026 - 10:35
00:29 
videovideo

Dopo giorni di bufera torna il sereno sul Santos. Dopo il gol dell'1-1 nel quarto turno di Copa Sudamericana, è arrivato finalmente il chiarimento tra O Ney e il figlio dell'ex Milan. "Sono cose che succedono nel calcio, sarebbero dovute rimanere tra di noi", spiega l'ex Barcellona e Psg. "C'è stato un malinteso in allenamento, ho avuto una reazione eccessiva, ma subito dopo l'accaduto mi sono scusato. Ho perso la testa, c'è stato un errore da parte sua, io ho sbagliato di più. Abbiamo parlato nello spogliatoio e ci siamo chiariti, pensavo fosse finita li". Poi Neymar spende parola importanti per Robinho jr: "Lui è un ragazzo a cui voglio molto bene, una persona per cui nutro un affetto speciale. Mi è successo tante volte di litigare in campo con amici, capita". 

Virali

00:30
Gli azzurri del tennis al Quirinale

Gli azzurri del tennis al Quirinale

00:29
Neymar: gol col Santos e "spinta" a Robinho

Neymar gol e pace con Robinho Jr: "Ho perso la testa..."

01:13
Gunners, esplode la festa tra i tifosi: in finale di Champions 20 anni dopo

Gunners, esplode la festa tra i tifosi: in finale di Champions 20 anni dopo

00:51
Schalke 04, la festa continua a Ibiza: Dzeko e Karius scatenati

Schalke 04, la festa continua a Ibiza: Dzeko e Karius scatenati

00:29
Voon, dalla caduta al Met Gala elegantissima

Vonn, dalla caduta al Met Gala elegantissima

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

00:29
Scudetto Inter: Thuram, Calha e la diretta della bufera

Scudetto Inter: Thuram, Calha e la diretta della bufera

00:29
CR7, ma cosa fai? Tutto solo a porta vuota e sbagli

CR7, ma cosa fai? Tutto solo a porta vuota e sbagli

00:30
Gli azzurri del tennis al Quirinale

Gli azzurri del tennis al Quirinale

I più visti

Tifoso Barca a Marciniak: "Ancora non ti perdono per Inter-Barcellona"

Il tifoso: "Ancora non ti perdono per Inter-Barça". Marciniak risponde e lo fulmina

Scudetto Inter: Thuram, Calha e la diretta della bufera

Scudetto Inter: Thuram, Calha e la diretta della bufera

Zanardi omaggiato al Dall'Ara: brividi

Zanardi omaggiato al Dall'Ara: brividi

Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

Segna ed esulta con… il biglietto da visita di agente immobiliare

Segna ed esulta con… il biglietto da visita di agente immobiliare

Mbappé ed Ester Exposito a cena insieme

Mbappé ed Ester Exposito a cena insieme