Neymar gol e pace con Robinho Jr: "Ho perso la testa..."

Dopo giorni di bufera torna il sereno sul Santos. Dopo il gol dell'1-1 nel quarto turno di Copa Sudamericana, è arrivato finalmente il chiarimento tra O Ney e il figlio dell'ex Milan. "Sono cose che succedono nel calcio, sarebbero dovute rimanere tra di noi", spiega l'ex Barcellona e Psg. "C'è stato un malinteso in allenamento, ho avuto una reazione eccessiva, ma subito dopo l'accaduto mi sono scusato. Ho perso la testa, c'è stato un errore da parte sua, io ho sbagliato di più. Abbiamo parlato nello spogliatoio e ci siamo chiariti, pensavo fosse finita li". Poi Neymar spende parola importanti per Robinho jr: "Lui è un ragazzo a cui voglio molto bene, una persona per cui nutro un affetto speciale. Mi è successo tante volte di litigare in campo con amici, capita".