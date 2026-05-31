Notte di guerriglia a Parigi dopo il trionfo del Psg: 283 arresti e scontri con la polizia
Scontri a Parigi dopo la vittoria del Psg in Champions League contro l'Arsenal. 283 arresti, negozi saccheggiati e feriti attorno al Parco dei Principi
Sono 283 le persone arrestate a Parigi durante gli scontri attorno al Parco dei Principi e in altre zone della città dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, secondo quanto indicato dalla prefettura, che ha valutato in circa 20.000 i tifosi che hanno festeggiato sugli Champs-Elysées.
In tutta la Francia i fermati sono stati 426, un centinaio i mortai per fuochi d'artificio sequestrati. Saccheggiati diversi negozi e danneggiati sei veicoli attorno alla Porte de Saint-Cloud, il quartiere in cui sorge lo stadio del Psg dove era stato allestito un maxischermo per consentire ai tifosi di seguire la finale di Budapest contro l'Arsenal. Un poliziotto è stato ferito, danneggiati anche alcuni camion dei pompieri, sui quali alcuni ultras erano saliti durante i festeggiamenti.
Incursione di gruppi di tifosi anche sul périphérique, la tangenziale attorno a Parigi, con traffico bloccato. Nell'ottavo arrondissement, gruppi di persone hanno attaccato un commissariato e sono stati dispersi dalle cariche della polizia. Fonti della prefettura hanno reso noto che una persona è stata accoltellata nel quartiere di Barbès, e che un individuo, in stato di ebbrezza, è caduto nella Senna.
Il ministro dell'interno, Laurent Nuñez, ha seguito da vicino gli eventi della notte, in collegamento con il prefetto e tutti i responsabili della sicurezza. In Francia, per la serata, sono stati mobilitati 22.000 poliziotti e gendarmi, 8.000 dei quali soltanto a Parigi.