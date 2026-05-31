Notte di guerriglia a Parigi dopo il trionfo del Psg: 283 arresti e scontri con la polizia

Incursione di gruppi di tifosi anche sul périphérique, la tangenziale attorno a Parigi, con traffico bloccato. Nell'ottavo arrondissement, gruppi di persone hanno attaccato un commissariato e sono stati dispersi dalle cariche della polizia. Fonti della prefettura hanno reso noto che una persona è stata accoltellata nel quartiere di Barbès, e che un individuo, in stato di ebbrezza, è caduto nella Senna.