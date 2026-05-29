Mondiale, l'annuncio show dei convocati dell'Argentina: ci sono due "italiani"

Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina ai Mondiali 2026, ha annunciato il ct Lionel Scaloni, presentando la sua rosa di 26 giocatori. Messi, 38 anni, è in cima alla lista, che esclude, in particolare, Franco Mastantuono del Real Madrid. Questa sarà la sesta partecipazione di Messi ai Mondiali (record come Cristiano Ronaldo) e lo vedrà guidare l'Argentina nella difesa del titolo conquistato in Qatar quattro anni fa.