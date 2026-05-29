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Mondiale, l'annuncio show dei convocati dell'Argentina: ci sono due "italiani"

L'Argentina ha scelto di svelare i convocati per difendere il titolo mondiale con un vero e proprio breve cortometraggio pubblicato sui canali social ufficiali della Federazione

29 Mag 2026 - 10:58
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Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina ai Mondiali 2026, ha annunciato il ct Lionel Scaloni, presentando la sua rosa di 26 giocatori. Messi, 38 anni, è in cima alla lista, che esclude, in particolare, Franco Mastantuono del Real Madrid. Questa sarà la sesta partecipazione di Messi ai Mondiali (record come Cristiano Ronaldo) e lo vedrà guidare l'Argentina nella difesa del titolo conquistato in Qatar quattro anni fa.

L'Argentina ha svelato la sua rosa di 26 giocatori per i Mondiali del 2026, guidata dal capitano Lionel Messi, incluso nonostante un recente problema al bicipite femorale sinistro. Per la Serie A sono presenti Lautaro Martinez (Inter) e Nico Paz (Como).

Messi, che compirà 39 anni il mese prossimo, guida un gruppo che comprende un nutrito gruppo di vincitori dei Mondiali del 2022 e non presenta grandi sorprese, sebbene tra le assenze più significative si annoverino Paulo Dybala e Matias Soulé (Roma), il centrocampista del Real Madrid Franco Mastantuono e il centrocampista del Betis Giovani Lo Celso.

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