Palla incollata alla testa e penne in mano: lo strano allenamento dell'Arsenal
In vista dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Mikel Arteta propone esercizi particolari per stimolare la reazione dei suoi
Per non restare senza trofei dopo che sono già sfumate Fa Cup e Coppa di Lega, Mikel Arteta stimola la concentrazione dei giocatori dell'Arsenal con un esercizio simpatico alla vigilia dei quarti di finale di Champions contro lo Sporting Lisbona.
In gruppetti da quattro o cinque giocatori, i giocatori dei Gunners si sono messi in cerchio. Prima spostandosi lateralmente con il pallone incollato alle loro teste e un altro da passarsi tra i piedi; poi con delle penne in mano da mantenere in equilibrio con le dita durante i passaggi nel cerchio.
Il video dell'allenamento ha suscitato curiosità ed è andato virale anche sui social, dove ex giocatori ed opinionisti hanno anche discusso dell'effettiva utilità di esercizi come quello.