Tacchinardi: "Dispiace per Tudor, ma la scelta è giusta: serve una scossa"

“Non avrei mai pensato a una Juventus in caduta libera come contro la Lazio. Avevo avuto dei sentori con il Real Madrid che le cose non andavano bene, però con la Lazio ha fatto una partita indegna. Mi metto nei panni della società, doveva provare a dare una scossa, più che una scossa servirebbe un elettroshock per questi giocatori qua perché la partita con la Lazio ha dimostrato per l’ennesima volta che la Juve è senza spirito, senza fame, senza cattiveria, senza orgoglio, senza responsabilità e senza personalità. E allora chi paga? Non puoi cambiare trenta giocatori e quindi cambi l’allenatore. Mi dispiace molto per Igor perché è un amico, so quanto ci teneva ad allenare la Juve e so che ha provato di tutto per superare le difficoltà che stava incontrando. Purtroppo è andata così e penso che la società abbia fatto bene in questo momento a dare una sterzata a questa squadra, che oggi però, non so chi arriverà come allenatore, deve prendersi le sue responsabilità. I giocatori sono spalle al muro, devono capire la maglia che indossano e devono capire che quella maglia è pesante e quindi bisogna sicuramente tirare fuori qualcosa in più. Quindi secondo me, a malincuore, la società ha fatto bene a esonerare Igor Tudor”.