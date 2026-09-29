la confessione

Roberto Carlos: "Giovedì sono andato a letto e venerdì… così ho perso tutto"

Un racconto shock: prosciugati i 160 milioni guadagnati dall'ex difensore di Inter e Real Madrid

29 Set 2026 - 13:55
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Proprio come uno dei suoi tiri, anche la sua vita ha preso all'improvviso un'altra direzione. La parabola di Roberto Carlos, leggendario terzino di Inter, Real Madrid e della nazionale brasiliana campione del mondo nel 2002, si tinge oggi di sfumature drammatiche.

Dal palco del Portugal Football Summit, l’ex fuoriclasse si è voluto raccontare in una confessione senza filtri: “Ho avuto problemi con persone che mi hanno svuotato il conto in banca. A causa di agenti e problemi familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio”.

Falsi alleati, manager speculatori e persino affetti familiari che, anziché proteggerlo, hanno prosciugato tutti i 160 milioni di euro del suo patrimonio.

Oggi, a 53 anni, Roberto Carlos ha ricominciato da capo. È ambasciatore del Real Madrid nel mondo e usa la sua dolorosa esperienza come lezione per le nuove generazioni di atleti...

“Giovedì sono andato a letto e venerdì ho ricevuto una pila di documenti di cui ignoravo l’esistenza. In quel momento ho capito di aver perso tutta la mia storia”.

La sua è la rinascita di un mito che, anche fuori dal campo, ha imparato di nuovo a vincere.

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