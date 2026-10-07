MILAN

Cardinale: "Ecco cosa faremo a San Siro. Fare come in Premier"

Il patron rossonero ha parlato a Bloomberg Screentime 2026

07 Ott 2026 - 12:57
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Il Milan tra business e ambizione sportiva. Sono questi i temi chiave approfonditi da Gerry Cardinale a Los Angeles sul palco del Bloomberg Screentime, il summit mondiale che riunisce i principali protagonisti del mondo dell'intrattenimento.

Il numero uno di Redbird ha fatto il punto su diversi argomenti, tra cui il futuro del nuovo San Siro, uno dei punti fermi della sua gestione rossonera: "Abbiamo acquistato l'iconico stadio San Siro a Milano e l'idea è di costruire un nuovo impianto da 80.000 posti proprio accanto, oltre ad un'arena NBA, sperando di portarvi una squadra. Vogliamo creare una vera e propria piattaforma di sport e intrattenimento a Milano". 

Inoltre, ha analizzato lo stato del campionato italiano, ribadendo l'obiettivo di riportarlo ai vertici: "Un tempo il Milan era considerato i 'New York Yankees' del calcio italiano, ma il calcio italiano stesso era ai livelli della Premier League. (...) Vogliamo creare una vera e propria piattaforma di sport e intrattenimento a Milano. Questo dovrebbe contribuire ad accelerare la crescita e lo sviluppo del calcio italiano, riportandolo al pari della Premier League". 

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