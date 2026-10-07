Cardinale: "Ecco cosa faremo a San Siro. Fare come in Premier"

Il numero uno di Redbird ha fatto il punto su diversi argomenti, tra cui il futuro del nuovo San Siro, uno dei punti fermi della sua gestione rossonera: "Abbiamo acquistato l'iconico stadio San Siro a Milano e l'idea è di costruire un nuovo impianto da 80.000 posti proprio accanto, oltre ad un'arena NBA, sperando di portarvi una squadra. Vogliamo creare una vera e propria piattaforma di sport e intrattenimento a Milano".