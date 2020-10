"Una storia di mani": la Serie A in campo con la Lega del Filo d’Oro

La 6a giornata della Serie A TIM sarà dedicata all’iniziativa "Una storia di mani" nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro. Le squadre inviteranno tutti i tifosi a fare una semplice donazione attraverso un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 fino al 31 dicembre per sostenere la Lega del Filo d’Oro, che da oltre 55 anni si prende cura di bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, e contribuire a ultimare il nuovo Centro Nazionale di Osimo. In particolare, la raccolta fondi servirà alla costruzione dell’edificio per la fisioterapia e l’idroterapia, con palestre e piscine, fondamentali per l’opera di assistenza della Lega del Filo d’Oro.