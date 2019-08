Un tuffo nel passato con il Mega Drive Mini: 42 giochi per tornare agli anni '90

L'ANTEPRIMA

A due mesi dal suo prossimo sbarco in Europa, previsto per il 4 ottobre, il Mega Drive Mini si è mostrato in tutto il suo fascino. Completamente rinnovata e migliorata rispetto alla versione con licenza ufficiale finora in circolazione, abbiamo avuto modo di provare e toccare da vicino la mitica console degli anni '90 tornata in formato ridotto sulla scia del boom del retrogaming. Ma questa volta con la supervisione diretta di mamma Sega e l'apporto tecnico di M2. E il risultato si è visto. Grazie a Koch Media, che ha organizzato un'approfondita preview presso l'accogliente Bug Arcade Bar di via Magolfa 23 a Milano, il Mega Drive Mini ci ha fatto tornare nell'epoca pioneristica dei videogiochi da casa a 16 bit.

La console è stata riprodotta fedelmente seppur adesso stia nel palmo di una mano con le sue misure ridotte del 55% rispetto all'originale. E' presente lo switch per l'accensione/spegnimento, il tasto reset che riporta al menù principale, ma anche il cursore per la regolazione del volume delle cuffie e pure la fessura apribile per le cartucce. Questi due elementi, purtroppo, sono solo estetici, ma contribuiscono a rendere il MD Mini ancora più fedele a sé stesso. Non sono stati rimpiccioliti, invece, i pad a tre tasti e, anche se adesso si collegano a una presa Usb, sono identici ai loro fratelloni. Massicci, ma dall'ottima funzionalità nonostante all'inizio sia i pulsanti, sia la croce direzionale, appaiano un po' spugnosi. Per l'occasione ci sono stati mostrati anche dei pad firmati Retro-Bit da utilizzare pure con PC e Mac in attesa che ne arrivi uno dedicato al solo Mega Drive Mini per giocare al meglio a quei titoli che necessitano di più combinazioni. Una volta accesa la console, ci si ritrova davanti a un menù a scorrimento verticale in cui sono mostrati tutti i 42 giochi presenti con le rispettive immagini di copertina dell'epoca. Si possono ordinare per alfabeto, data di uscita, genere e numero di giocatori. Ogni gioco ha poi la sua scheda introduttiva. Quanto alle opzioni, è possibile scegliere se visualizzare il formato 16:9 o 4:3, aggiungendo o meno il filtro CRT che fa appieno il suo dovere riproducendo quasi alla perfezione i televisori-monitor di una trentina di anni fa. Si potrà inoltre decidere se applicare una delle due cornici grafiche previste (un po' anonime a dire il vero) o lasciare le classiche righe nere. Presente anche la fondamentale funzione di salvataggio con 4 slot per ciascun titolo. Una volta terminato di giocare, sarà possibile tornare al menù tenendo semplicemente premuto il tasto start del vostro pad senza bisogno di affidarsi al reset sulla console.

La maggiore curiosità, comunque, stava nel vedere come se la sarebbe cavata questo Mega Drive Mini dopo che il suo predecessore "cinese" aveva scatenato le critiche dei popolo videoludico. Ebbene, i fan di Sega possono esultare: questa volta l'obiettivo è stato centrato. A livello grafico e di funzionamento generale non ci sono state sbavature e anche l'audio, vera nota dolente della versione di AtGames, ha superato l'esame a pieni voti. Quanto ai giochi, beh, basta giusto citarne una manciata come Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Street Fighter II, Megaman, Castlevania, Road Rash II, Tetris o Shinobi III, per far venire l'acquolina in bocca e riaprire le porte della memoria. Insomma, con 79,99 euro al lancio, vi porterete a casa una riproduzione fedele in versione ridotta di una delle console che hanno fatto la storia, due pad, un cavo di alimentazione (senza adattatore), uno Hdmi e 42 tra i più gloriosi capolavori del Mega Drive.

ECCO I GIOCHI PRESENTI NELLA VERSIONE EUROPEA



1. Sonic the Hedgehog

2. Ecco the Dolphin

3. Castlevania : The New Generation

4. Space Harrier 2

5. Shining Force

6. Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

7. ToeJam & Earl

8. Comix Zone

9. Altered Beast

10. Gunstar Heroes

11. Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

12. World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

13. Thunder Force III

14. Super Fantasy Zone

15. Shinobi III

16. Streets of Rage 2

17. Earthworm Jim

18. Sonic the Hedgehog 2

19. Probector

20. Landstalker

21. Mega Man®: The Wily Wars

22. Street Fighter II’®: Special Champion Edition

23. Ghouls ‘n Ghosts®

24. Alex Kidd in the Enchanted Castle

25. The Story of Thor

26. Golden Axe

27. Phantasy Star IV: The End of the Millennium

28. Sonic the Hedgehog Spinball

29. Vectorman

30. Wonder Boy in Monster World

31. Tetris®

32. Darius

33. Road Rash II

34. Strider

35. Virtua Fighter 2

36. Alisia Dragoon

37. Kid Chameleon

38. Monster World IV

39. Eternal Champions

40. Columns

41. Dynamite Headdy

42. Light Crusader