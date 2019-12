Le avventure storiche di Assassin's Creed arrivano su Nintendo Switch con The Rebel Collection

LA RECENSIONE

di

ALBERTO GASPARRI

Assassin's Creed si sta facendo largo a colpi di lame e armi da fuoco anche su Nintendo Switch. Dopo aver "debuttato" con la remastered del capitolo III, ecco riportare in vita sulla console di Nintendo altri due episodi del pluripremiato franchise di Ubisoft. Stiamo parlando di Assassin's Creed The Rebel Collection, che include Assassin’s Creed IV Black Flag, presente nella confezione retail in versione fisica, e Assassin’s Creed Rogue, scaricabile dall'eShop in formato digitale per un totale di sette giga e spiccioli. Questa raccolta esclusiva prevede alcune funzionalità migliorate, come un’interfaccia touch screen, un HUD ottimizzato e un sistema di puntamento tramite il controllo di movimento, in modo da sfruttare appieno le caratteristiche tecniche di Switch.

In Assassin’s Creed IV Black Flag vestirete i panni di Edward Kenway, il pirata più temuto dei Caraibi, e sarete coinvolti nell’antica guerra tra Assassini e Templari in un vasto open world di isole remote da esplorare. Potrete così partecipare a battaglie storiche, scoprire tesori nascosti e guadagnarvi il rispetto di personaggi leggendari, del calibro di Barbanera. Il gioco comprende tutti i DLC usciti per giocatore singolo, tra cui Grido di libertà e Aveline, ma anche il pacchetto Pirati illustri e tutti quelli di personalizzazione della nave. Quanto ad Assassin’s Creed Rogue, sarete catapultati nel caos della guerra franco-indiana nel ruolo di Shay Patrick Cormac. Da membro leale della Confraternita degli Assassini, vi trasformerete in determinato Templare cacciatore di Assassini in un viaggio pericoloso attraverso l’America e le gelide acque dell’Atlantico del Nord. Anche in questo caso, sono previsti numerosi contenuti aggiuntivi: i trailer in CG e i bozzetti di Assassin’s Creed Black Flag, le prime 55 pagine del romanzo Assassin's Creed IV Black Flag "Blackbeard: The Lost Journal" e il Volume I e II (solo in inglese) del manga Assassin’s Creed Awakening. Tali contenuti aggiuntivi sono parzialmente inclusi nel materiale cartaceo allegato al gioco e possono essere scaricati gratuitamente tra i DLC dell’eShop. Non mancano una decina di abiti esclusivi dei protagonisti principali, tra cui uno speciale e "animalesco" riservato a chi ha già giocato ad Assassin's Creed III Remastered. Insomma, un pacchetto non solo davvero completo, grazie a circa 50 ore di contenuti, ma anche pieno di chicche imperdibili per gli appassionati della serie.

E il risultato complessivo di questo doppio porting è stato davvero positivo. In particolare, ci è piaciuto soprattutto Black Flag. Merito di un'ottima resa grafica, nonostante qualche inevitabile sacrifico dovuto ai limiti della console, e a un framerate sempre stabile sui 30 fps. Un "trapianto" ben riuscito anche per le caratteristiche del gioco, con missioni non troppo dispersive e ben adattato all'utilizzo con i Joy-Con. Il giroscopio permette di mirare con facilità e maggiore gusto rispetto a un controller tradizionale, mentre grazie al touch screen potrete navigare sulla mappa in modo più semplice e veloce. Dettagli, forse, ma che ci hanno piacevolmente sorpreso.

Leggermente meno convincente, ma comunque di buon livello, ci è parso Rogue. Un po' perché dal punto di vista grafico ha mostrato qualche limite in più (è comunque un gioco della precedente generazione), un po' perché il gameplay si discosta molto dalla serie e potrebbe non piacere a tutti.

Detto questo, ribadiamo che è ben fatto e assolutamente giocabile in ogni condizione. Entrambi i titoli, poi, visivamente perdono ben poco in versione dock, mentre per tutto il resto, framerate compreso, sono assolutamente identici a quanto visto in mobilità. In sintesi, un plauso ai ragazzi di Ubisoft che sono riusciti a farci rivivere le atmosfere dei primi Assassin's Creed, con il plus di goderseli appieno anche lontani da un televisore.

Ps Ricordatevi di scaricare il pacchetto con il buon doppiaggio in italiano se non vorrete ritrovarvi senza dialoghi (oppure solo con quelli in inglese).