Emergenza fame: la Serie A scende in campo per Save the Children

La Lega Serie A torna in campo per Save the Children. In questa giornata di campionato il mondo del calcio scende in campo per la campagna sull’emergenza fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. Nel mondo più di 17.6 milioni di bambini sono nati in condizione di fame nel 2023, un quinto in più rispetto al 2013. Significa 33 bambini affamati ogni minuto, 1 ogni 2 secondi, secondo le stime di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Il 95% di queste nascite sono in Africa e Asia.