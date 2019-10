Caccia ai fantasmi con Ghostbusters: The Video Game Remastered

LA RECENSIONE

ALBERTO GASPARRI

Che lo abbiate visto sul grande schermo o in uno dei tanti passaggi tv, Ghostbusters resta ancor oggi una pepita d'oro nella storia cinematografica degli anni '80. A 35 anni di distanza dal debutto e con l'uscita del terzo capitolo della serie degli acchiappafantasmi previsto per la prossima estate, la fiammella dei fan si è improvvisamente riaccesa. Per ingannare l'attesa, anche i videogiocatori avranno pane per i loro denti, visto che Saber Interactive ha deciso di pubblicare Ghostbusters: The Video Game Remastered, la riedizione in HD del famoso gioco d'azione con il cast originale dei film classici della Columbia Pictures. Già disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Arruolato come il novellino della squadra dei Ghostbusters, vi affiancherete ai noti protagonisti della pellicola, con le voci originali di Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis ed Ernie Hudson nei panni di Stantz, Spengler, Venkman e Zeddemore.

Con loro vi ritroverete a Manhattan, invasa ancora una volta da fantasmi, demoni e altre creature paranormali scatenate da una forza misteriosa. Il vostro compito sarà dare la caccia e intrappolare una varietà di nuovi e famigerati ghoul e fantasmi. Con l'immancabile presenza di Slimer, boss e ambienti distruttibili, il fondamentale P.K.E. Meter, lo zaino protonico e la maschera a infrarossi per scovare gli ectoplasmi più furbi. Per questa riedizione di Ghostbusters, noi abbiamo scelto di provare la versione per Nintendo Switch e il risultato complessivo è stato più che apprezzabile. Si tratta di un gioco di azione in terza persona, tra luoghi affascinanti e misteriosi tutti da esplorare come il Sedgewick Hotel o il Quartier Generale della banda, armi speciali e creature paurose. Dovrete andare a caccia della vostra preda e una volta individuata, anche grazie a un visore davvero ben fatto e funzionale, la dovrete catturare dopo averla indebolita a suon di raggi protonici.

Oltre al classico fucile, però, avrete con voi altre armi e strumenti: un raggio di energia congelante, dei mitragliatori fotonici e la classica melma verde, utile per aprire porte o abbassare ponti. Tutti molto facili e precisi da utilizzare. Sullo zaino protonico, inoltre, compare lo status della salute e la ricarica degli armamenti. In pratica avrete a disposizione tutte le attrezzature tecnologiche per rivivere le avventure dei film, ma da protagonisti. Dal punto di vista tecnico, almeno su Switch, non sono però emersi quei miglioramenti che ci si poteva aspettare trattandosi di una remastered. La grafica ricalca quella del gioco del 2009 senza passi avanti visibili, anche se tutto è ben curato, con immagini e colori molto nitidi. Molto belle le ambientazioni e soprattutto i protagonisti, anche grazie alle voci originali dei protagonisti.

Peccato, però, che manchi la possibilità di avere un doppiaggio in italiano (ci sono comunque dei dialoghi scorrevoli nella nostra lingua). La colonna sonora originale è coinvolgente e aiuta a creare l'atmosfera, come pure le esplosioni e i giochi di luci durante gli scontri. Nonostante manchi il multiplayer o una modalità co-op (dovrebbe arrivare qualcosa in futuro), questo Ghostbusters: The Video Game Remastered, è piacevolissimo da giocare. Una bella avventura che vi farà scoprire, o riscoprire, una serie di successo e passare delle ore di puro divertimento a caccia di spiriti "birichini". Anche se non credete ai fantasmi...