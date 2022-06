Wimbledon, avanza solo Sonego. Out Musetti, Paolini e Giorgi

WIMBLEDON

Il torinese supera Kudla al quinto set, il toscano cede allo statunitense Fritz. Le azzurre eliminate da Kvitova e Frech



Giornata nera per gli italiani a Wimbledon. Dopo il forfait di Berrettini per Covid, lascia il torneo anche Lorenzo Musetti, eliminato dalla testa di serie numero 11 Fritz 6-4 6-4 6-3. Nel tabellone femminile finiscono i tornei di Jasmine Paolini, sconfitta da Kvitova 2-6 6-4 6-2, e Camila Giorgi, ko contro Frech 7-6 (4) 6-1. Tra gli azzurri passa il turno solo un ottimo Lorenzo Sonego, che lotta ed elimina Kudla 6-7 (6), 6-3, 7-5, 4-6, 6-2. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Dopo Matteo Berrettini, fermato dal coronavirus, l’Italia del tennis saluta anche Lorenzo Musetti dal torneo di Wimbledon. Il toscano si arrende in tre set alla testa di serie numero 11 Taylor Fritz, uno dei possibili outsider per la vittoria finale, 6-4 6-4 6-3. Lo statunitense costruisce il successo sull’efficacia del servizio (16 ace), concedendo una chance solo nel primo set, quando perde il turno di battuta nel terzo game. Dal 4-2 Musetti però l’americano infila quattro game consecutivi e non sbaglia più niente al proprio servizio, per allungare 6-4 anche nel secondo, in un decimo gioco combattutissimo ai vantaggi. L’ultimo e decisivo break arriva nel sesto game del terzo set, prima della chiusura 6-3 al secondo match point.

L’Italia si aggrappa quindi a Lorenzo Sonego, unico azzurro a passare il turno in un martedì nero. il torinese sconfigge l’altro statunitense Kudla al termine di una battaglia di 3h52’, conquistata al quinto set con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 7-5, 4-6, 6-2. Dopo aver sprecato un set point nel decimo game, l’italiano perde il servizio nel successivo ma riesce ad allungare il parziale al tie break. Avanti 6-5 e servizio, Sonego perde intensità e concede tre punti consecutivi al rivale, che chiude 8-6. Il piemontese non si lascia scoraggiare e prende subito il break in apertura di secondo set, proteggendo il margine fino al 6-3 che pareggia i conti. La partita si protrae fino al quinto con un tirato 7-5 per l’italiano e un combattuto 6-4 per Fritz, ma quando conta avere resistenza e lucidità Sonego tiene prende subito il largo e si aggiudica l’incontro 6-2 al primo match point. Giovedì affronterà il francese Hugo Gaston al secondo turno.

TABELLONE FEMMINILE

Solo sconfitte invece nella spedizione delle donne italiane a Wimbledon di oggi. Jasmine Paolini accarezza l’impresa con la due volte vincitrice del torneo londinese Petra Kvitova, ma si arrende in tre set 2-6 6-4 6-2. L’azzurra esce con tanti rimpianti, dopo aver dominato il primo set e sprecato, sia nel secondo sia in quello decisivo, le occasioni per rientrare in partita sul 2-2, non riuscendo più a ricucire il break di distacco. La ceca invece non sbaglia nulla sui punti importanti e chiude in 1h43’.

Eliminazione a sorpresa per Camila Giorgi, sconfitta 7-6 (4) 6-1 dalla numero 92 al mondo Magdalena Frech. L’italiana spreca sei break point all’interno dell’ottavo game e perde il servizio, ma nel gioco successivo riesce ad annullare due set point per rimanere in partita. Il primo parziale si trascina quindi al tie break, dove la polacca allunga subito 3-0 e poi 5-1, per poi finalizzare il lavoro 7-4. È l’ultimo momento tirato del match: Frech scappa subito via nel secondo e termina 6-1 al primo match point, estromettendo Camila Giorgi dal tabellone.