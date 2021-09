Us Open, Zverev e Raducanu centrano la semifinale

TENNIS

Il tedesco soffre nel primo ma poi liquida Harris 7-6(6) 6-3 6-4. La giovane britannica vola 6-3 6-4 contro Bencic



Alexander Zverev vince, con qualche patema iniziale, il suo match dei quarti di finale degli Us Open e vola in semifinale per il secondo anno consecutivo. Il tedesco batte Harris 7-6(6) 6-3 6-4 dopo aver salvato un set point nel primo. Nel tabellone femminile continua a sorprendere la giovane britannica Emma Raducanu, numero 154 del ranking WTA, che sconfigge la campionessa olimpica Bencic 6-3 6-4 e approda in semifinale.

TABELLONE MASCHILE

Missione compiuta per Alexander Zverev ai quarti di finale dello Us Open. Il tedesco, testa di serie numero 4 del tabellone, elimina il sudafricano Harris, numero 46 Atp, 7-6(6) 6-3 6-4 in un incontro sofferto principalmente nel primo set e poi controllato fino alla fine. Già dal primo parziale i due contendenti provano a far valere il loro servizio, ma qualche passaggio a vuoto concede qualche palla break qua e là, tutte annullate. A sorpresa Harris strappa il servizio sul 4-3 a suo favore e va a servire per il set, ma si scioglie e permette al tedesco di pareggiare. La partita arriva quindi al tie break: Zverev allunga di un mini-break, si fa recuperare e il sudafricano serve per il set sul 6-5. Ancora una volta però il braccio trema, le prime non entrano e il numero 4 prima annulla con un’accelerazione vincente, poi va avanti sfruttando una steccata dell’avversario e infine chiude 8-6 con il servizio.

Harris fa fatica a reggere il colpo psicologico e cede subito il proprio turno di battuta nel secondo set, in cui Zverev si porta avanti 3-0. Da quel momento entrambi controllano senza concedere chance, almeno fino al nono game: Sascha va sotto 0-30 ma ritorna di prepotenza con servizio e dritto, andandosi a prendere i quattro punti che valgono il 6-3. Il terzo set si apre con un altro break a favore del tedesco, bravo ad approfittare del calo al servizio di Harris, il quale ormai sembra non crederci più. Da quel momento in poi il match sembra solo un breve trascinarsi verso un esito ormai scontato, con Zverev avanti 4-0 e con una palla break. Il numero 4 si sente però già la vittoria in tasca e abbassa clamorosamente il proprio livello di gioco, con palle più morbide che permettono al sudafricano di rientrare fino al 4-3. La partita torna tirata, ma nessuno riesce più a impensierire il servizio dell’altro: Zverev chiude 6-4 e si aggiudica l’incontro. Ora aspetta il vincitore tra Djokovic e Berrettini per la semifinale.

TABELLONE FEMMINILE

È uno Us Open femminile all’insegna delle teenager. Dopo Fernandez, accede in semifinale anche la britannica Emma Raducanu, 19 anni ancora da compiere. La numero 154 del ranking Atp batte a sorpresa ai quarti di finale la campionessa olimpica Belinda Bencic, testa di serie numero numero 12, con un 6-3 6-4 piuttosto tirato. Nel primo set la svizzera scappa subito via con un break e sembra in controllo della partita fino al 3-1, quando la giovane avversaria aumenta l’intensità dei colpi e gioca con grandissima intelligenza anche i punti più importanti. Rientrata sul 3-3 in un game combattuto, Raducanu conquistata un altro break nell’ottavo con uno splendido passante e chiude il primo set 6-3, con un parziale di 5 giochi a zero.

Nel secondo parziale la britannica gioca da veterana, rispondendo colpo su colpo in tutte le occasioni che concede sul proprio servizio. Il break decisivo arriva nel quinto game, quando Raducanu strappa la battuta a 15. Nonostante qualche piccolo errore sul servizio, l’inglese reagisce e va a servire per il match sul 5-4. Sotto 0-30 (con un doppio fallo e un gratuito), Raducanu dimostra ancora una volta una personalità fuori dal comune per una diciottenne e trova le energie per infilare i quattro punti consecutivi che le permettono di vincere l’incontro 6-4. Nel momento in cui l’ultimo colpo della svizzera cade nel corridoio, Raducanu festeggia e realizza di aver continuato a compiere la propria impresa a Flughing Meadows. In semifinale incontrerà la vincente tra Pliskova e Sakkari.