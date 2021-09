Us Open: Rune in campo contro Djokovic con la borsa dell'Ikea

Non è passato di certo inosservato l’esordio di Holger Rune agli US Open 2021, non solo per il fatto di aver sfidato il numero 1 al mondo Novak Djokovic sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium di New York. Il giocatore danese infatti ha deciso di sorprendere tutti presentandosi in campo con una borsa blu solitamente destinata allo shopping della Ikea. "E' una bella borsa, è molto comoda, posso metterci tutti i miei drink e le banane" ha spiegato a fine match.

Getty Images