Us Open: bene Zverev, Monfils e Barty

US OPEN

Poche sorprese nel secondo turno: avanti anche Kerber e Kvitova nel tabellone femminile

Pronostici più o meno rispettati nella giornata del secondo turno degli Us Open. Vittorie abbastanza comode per i favoriti di turno, a cominciare da Alexander Zverev nel tabellone maschile: 6-1 6-0 6-3 allo spagnolo Ramos-Vinolas. Passano anche Monfils, Basilashvili, Otte, Ivashka e Harris. Tra le donne la numero uno Barty vince 6-1 7-5 con Tauson. Kerber e Kvitova avanti in due set, a Swiatek serve il terzo contro la numero 74 Ferro.

TABELLONE MASCHILE

La partita più attesa del giorno dal pubblico di Flushing Meadows non regala tutte le emozioni attese. Alexander Zverev, numero 4 del ranking, regola lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con un nettissimo 6-1 6-0 6-3 in una partita mai realmente in discussione. Il tedesco non concede neanche un palla break in tutta la partita e, dopo aver dominato i primi due set, si limita a gestire i turni di servizio nel terzo parziale dopo aver preso il break alla prima occasione. Nelle altre partite, serata storta per gli statunitensi. Cressy cede in tre set al georgiano Basilashvili, che si impone 7-6(3), 6-3, 7-5 in un match che sembra realmente aperto soltanto nel primo parziale. Al prossimo turno troverà l’altro americano Opelka, che ha sconfitto Musetti.

Finisce in tre set anche la sfida tra Ivashka e il ceco Pospisil, che aveva eliminato Fognini al primo turno. Il bielorusso passa con un agevole 6-3 6-4 7-6 (5), in una partita con diversi break nei primi due parziali e poche chance invece nel terzo e ultimo. Ivashka affronterà Berrettini: per l’azzurro si tratta sicuramente di una sfida alla portata. Sorride invece Gael Monfils, che elimina Johnson 7-5 4-6 6-4 6-4 nonostante il passaggio a vuote nel secondo set, in cui spreca un break di vantaggio e si fa rimontare. Va al tedesco Otte il match tra i due con il ranking Atp più alto della giornata: 6-4 6-4 6-2 l’impietoso risultato con Kudla. Il numero 144 troverà sulla sua strada Andreas Seppi. Punteggio fotocopia per il sudafricano Harris, vincente sull’altro statunitense Escobedo.



TABELLONE FEMMINILE

Tra le donne, non fatica la numero uno del ranking Barty, che ha ragione della danese Tauson 6-1 7-5. Primo set senza storia, con l’australiana padrona del campo e del gioco. Qualche grattacapo in più arriva invece nel secondo parziale, in cui la favorita non riesce a chiudere prima avanti 5-3 e poi anche con il match point sul 5-4 (e servizio) ma evita il rischio del tie break riprendendo il comando poco dopo. Tra le big di giornata, successi abbastanza comodi anche per Kvitova, 7-6 (4) 6-2 a Pliskova, e Kerber, secco 6-3 6-2 all’ucraina Kalinina. Qualche brivido invece per la numero 8 Swiatek, che perde il primo set contro la francese Ferro, numero 74, e va sotto 2-0 nel secondo, pasticciando un po’ anche quando riesce a rimettere il punteggio in parità. Dopo aver sprecato due set point nel dodicesimo game, la polacca si aggiudica il tie break 7-3 e poi dilaga 6-0 nel parziale decisivo, per il 3-6 7-6(3) 6-0 finale. Ora affronterà l’estone Kontaveit, vincente 6-4 6-1 su Teichmann.

Negli altri incontri, Pavlyuchenkova, numero 15 Wta, elimina Schmiedlova nonostante una falsa partenza. Sotto 2-0, la russa vince il primo parziale 6-2, cede il secondo 7-5 dopo aver servito per il match ma si riprende con un altro 6-2 nel set decisivo. Ben più netti i successi sugli altri campi: 6-4 6-2 per Sakkari, prossima avversaria della Kvitova, contro Siniakova, 6-1 6-3 della spagnola Sorribes Tormo su Hsieh. L’iberica troverà nel prossimo turno la numero 150 Raducanu, vincitrice 6-2 6-4 sulla cinese Zhang. Con un doppio 6-4 passa anche la belga Minnen contro la russa Samsonova, la statunitense Pegula sconfigge Doi 6-3 6-2.