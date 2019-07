Tennis, Wimbledon: Fabbiano eliminato al terzo turno da Verdasco

05/07/2019

Termina ai sedicesimi di finale il cammino a Wimbledon di Thomas Fabbiano, costretto a inchinarsi in appena 2 ore e 20 minuti a Fernando Verdasco, vincente in tre set 6-4, 7-6, 6-4. Parte forte lo spagnolo, che strappa subito un break a seguito di un errore in lunghezza dell’azzurro e va sul 2-0 con un ottimo dritto inside out. Fabbiano accorcia con una prima vincente, ma Verdasco vince ai vantaggi un lungo braccio di ferro sulla diagonale del rovescio iberico (3-1). Il tennista pugliese resta a contatto grazie a una risposta lunga dello spagnolo, ma è costretto poi a subire il 4-2 sull’ottima prima esterna di Verdasco. Il gran dritto vincente di Thomas Fabbiano gli vale la conquista del settimo game; un dritto superlativo del suo avversario gli permette di andare sul 5-3, conquistando successivamente il primo parziale affidandosi a un rendimento costante con la prima in campo.



Due ottime prime di Fabbiano aprono il secondo set: l’italiano mette sotto pressione Verdasco, i cui diversi errori di misura lo portano sotto 2-1. L’ace centrale dello spagnolo pareggia i conti, poi il pugliese strappa il break sull’errore in uscita dal servizio dello spagnolo, che firmerà il contro-break per poi agguantare il 4-4. Il testa a testa tra i due fa proseguire il secondo parziale al tie-break: Verdasco è devastante e mette a segno 7 punti consecutivi, inducendo all’errore Fabbiano che regala di fatto anche il secondo set all’iberico.



Il numero 30 al mondo prosegue la sua cavalcata vincendo i suoi primi due game del terzo parziale con gli ace. Il tennista originario di San Giorgio Jonico cerca di limitare i danni come può, tenendo il servizio e conquistando due giochi a zero (3-3). Il madrileno, però, resta sempre avanti con l’ennesimo ace, strappa il break con il dritto lungolinea e si aggiudica il match con il doppio fallo commesso da Fabbiano, la cui avventura a Wimbledon termina qui.