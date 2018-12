Tennis, Torino è tra le cinque candidate per ospitare le Atp Finals

14/12/2018

"Abbiamo superato decine di città in questa prima fase, sapendo che la sfida è ancora lunga e difficile - ha annunciato il sindaco Chiara Appendino - . Ma questo non ci spaventa. Anzi, ci spinge ad affrontarla con una determinazione ancora maggiore, supportata dalla consapevolezza di possedere tutto ciò che serve per vincerla: un impianto attrezzato perfetto per ospitare manifestazioni sportive internazionali di altissimo livello, le elevate competenze maturate in materia di organizzazione e gestione di grandi eventi sportivi, il sostegno del Governo e dei vertici dello sport italiano. Le Atp Finals di tennis sono uno dei più ambiti appuntamenti sportivi internazionali, in grado di portare alla città che le ospita non solo prestigio, ma anche importanti ricadute di carattere turistico e economico".