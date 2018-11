ATP Tokyo, magia di Paire: salto e volée sotto le gambe, Nishikori immobile

05/10/2018

Una magia di Benoit Paire che lascia di sasso Nishikori, ma non tanto da batterlo. Gesto da cineteca per il tennista francese nel corso degli ottavi di finale dell'ATP di Tokyo: salto e volée sotto le gambe che sorprende il padrone di casa che pochi istanti prima gli aveva murato il servizio. Il pubblico presente non ha potuto far altro che applaudirlo, ma Nishikori si è poi "vendicato" battendolo facilmente in due set (6-3, 7-5).