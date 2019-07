Tennis, Wimbledon: Djokovic al terzo turno senza problemi, out Wawrinka

03/07/2019

Sicuro nel gioco, nei movimenti e nei gesti. Novak Djokovic sembra quasi divertirsi sul Centre Court di Londra, il campo principale di Wimbledon. Ne ha di motivi il numero 1 del mondo. Di fronte ha Denis Kudla, che l'uno nel suo ranking ce l'ha. Peccato che si ripeta tre volte, essendo il 111esimo nella classifica Atp. L'inizio di match è tutto un programma: in 13 minuti Djokovic è già sul 5-0, poi si addormenta e concede tre game allo statunitense, prima di chiudere sul 6-3. Kudla si affida al servizio: tre ace, con il 69% di punti vinti quando gioca la prima. Il problema è quando deve battere la seconda: la percentuale in questo caso crolla al 14%, troppo poco per battere il serbo. Djoker nel secondo set accelera e si porta sul 2-1 grazie al doppio fallo di Kudla. Il detentore del titolo consolida il break (3-1) lasciando a zero l'avversario per la seconda volta consecutiva nel proprio turno di battuta. Doppio break per Djokovic, che va sul 4-1. I due offrono qualcosa anche alla platea londinese: il serbo prova anche colpi difficili, Kudla sta al gioco e quando riesce a vincere scambi lunghi esulta con il pubblico come se Wimbledon lo avesse vinto, provocando le risate dello stesso Djokovic. Kudla cala con la battuta (zero ace, 44% di punti vinti con la prima), mentre Djokovic sale in risposta e conquista anche il break che gli vale il 5-2. Il secondo set è in ghiaccio e viene conquistato con un comodo 6-2. Nel terzo set Djokovic mette a segno ben sei ace e 18 vincenti, dimostrando di voler chiudere in fretta la pratica. Vince a zero i primi due game e ha una palla break sul 3-1. Deve rimandare i propositi sul 4-2, quando strappa il servizio per la settima volta. Kudla nell'ultimo game resiste con un tennis anche di buona qualità (notevole un suo passante che vale il primo deuce), ma Djokovic passa al quarto match point (6-2) dopo un'ora e 32 minuti di gioco. Al terzo turno se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz.



Per quanto riguarda gli altri match del torneo maschile, passa il turno il numero 4 del tabellone Kevin Anderson, che regola il rientrante Janko Tipsarevic per 6-4 6-7(5) 6-1 6-4. Esce di scena Stan Wawrinka, che perde al quinto set contro il gigante statunitense Reilly Opelka e deve rimandare ancora la sua rincorsa a Wimbledon. Lo svizzero, avanti 2-1 nel conto dei set, sciupa tre palle break nella quarta frazione, spreco che gli costa carissimo perché Opelka torna in partita, mentre Stan si innervosisce ed è costretto al quinto set. In quest'ultima frazione si va a oltranza. Nel game decisivo, Wawrinka serve ma va sotto 0-40: salvato il primo match point, sbaglia il dritto e regala il passaggio del turno all'avversario. Opelka vince per 7-5 3-6 4-6 6-4 8-6, dopo tre ore e 13 minuti. Nei sedicesimi affronterà Milos Raonic, che abbatte l'olandese Robin Haase a colpi di ace (32): 7-6 7-5 7-6 il punteggio per il canadese. Avanti con un doppio 3-1 i russi Daniil Medvedev e Karen Khachanov, che eliminano rispettivamente Alexei Popyrin e Feliciano Lopez. Il primo affronterà David Goffin, che si sbarazza in tre set di Jeremy Chardy (6-2 6-4 6-3). Il secondo se la vedrà con Roberto Bautista-Agut. L'ultimo big a qualificarsi è Felix Auger-Aliassime, che sconfigge per 6-3 4-6 6-4 6-2 Corentin Moutet in una battaglia tra baby: fanno 38 anni in due. Viene eliminato, infine, il più forte dei padroni di casa: Kyle Edmund perde al quinto set contro il veterano Fernando Verdasco, che al terzo turno affronterà l'azzurro Thomas Fabbiano.



TABELLONE FEMMINILE

Karolina Pliskova, testa di serie numero 3 del torneo, impiega solo un'ora per avere la meglio contro Monica Puig: 6-0 6-4 il punteggio in favore della ceca. Dopo aver rifilato un bagel nel primo set, Pliskova nel secondo parziale gestisce il break ottenuto sul 2-1 con un solo passaggio a vuoto nel penultimo game, quando Puig strappa per la prima volta il servizio alla potente avversaria. Vede le streghe Elina Svitolina contro Margarita Gasparyan. L'ucraina perde il primo set per 7-5, poi deve salvare un match point sul 4-5 nel secondo parziale. Gasparyan potrebbe vincere ma nell'esecuzione di un servizio il ginocchio sinistro fa crac: la russa si accascia sull'erba di Londra e viene aiutata a uscire dal campo tra le lacrime e gli applausi del pubblico. Avanza anche la numero 7 del seeding Simona Halep, che vince il derby rumeno con Mihaela Buzarnescu: 6-3 4-6 6-2 il punteggio in favore della ex leader del ranking Wta, che nei sedicesimi affronterà una ritrovata Viktoria Azarenka (6-2 6-0 ad Alia Tomljanovic).