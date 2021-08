Tennis, US Open: Zverev al secondo turno in tre set, ok anche Shapovalov e Hurkacz

US OPEN

Il numero 4 al mondo elimina lo statunitense Querrey, bene Barty e Pliskova nel tabellone femminile

Alexander Zverev approda agevolmente al secondo turno degli US Open: perfetto il tedesco numero 4 al mondo al debutto del torneo statunitense contro lo statunitense Sam Querrey, battuto 6-4, 7-5, 6-2. Rispettano i pronostici anche Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz, che superano in tre set rispettivamente Federico Delbonis ed Egor Gerasimov. Tra le donne, avanti Ashleigh Barty e Karolina Pliskova; Belinda Bencic prossima avversaria di Martina Trevisan. Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Alexander Zverev parte nel migliore dei modi agli US Open 2021: il numero 4 al mondo e del seeding, infatti, si sbarazza senza troppi complimenti dello statunitense Sam Querrey (78). 6-4, 7-5, 6-2 il punteggio finale; per un match, sostanzialmente, mai in discussione. L’equilibrio è presente solo alla fine del secondo set, quando Zverev riesce a strappare il servizio nell’undicesimo game. Il tennista tedesco è quindi autore un ottimo debutto nello Slam newyorkese e vuole proseguire nel suo momento magico dopo la recente vittoria del Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo. Zverev, sulla carta, rappresenta ora sicuramente la minaccia più seria per Novak Djokovic, che è a caccia dell’ennesimo Slam.

Molto bene anche Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz. Anche loro due accedono al secondo turno in tre set: se il canadese numero 10 al mondo batte l’argentino Federico Delbonis (47) 6-2, 6-2, 6-3, il polacco (n.13 del ranking Atp) elimina il bielorusso Egor Gerasimov (82) con un secco 6-3, 6-4, 6-3 e sarà il prossimo avversario di Andreas Seppi. Infine, il francese Gael Monfils (20) stende l’argentino Federico Coria (62) 6-3, 6-2, 6-2.



TABELLONE FEMMINILE

Debutto positivo per Ashleigh Barty: la numero uno al mondo, sconfigge la russa Vera Zvonareva russa (101). Dopo un primo set senza storia (6-1), l’australiana deve faticare decisamente di più nel secondo: il match viene deciso al tiebreak, vinto da Barty 9-7. Rispetta i pronostici anche Karolina Pliskova ceca (n.4 del rainking), che ha la meglio 6-3, 6-4 contro Caty McNally statunitense (130). Sarà invece Belinda Bencic la prossima avversaria di Martina Trevisan: la svizzera, numero 12 del ranking Wta, surclassa con un doppio 6-4 l’olandese Arantxa Rus (71). Infine, Maria Sakkari (18) piega l’ucraina Marta Kostyuk (55): finisce 6-4, 6-3 a favore della greca.