Tennis, US Open: Nadal vince senza giocare, eliminata Simona Halep  

A Rafa Nadal non serve nemmeno giocare agli Us Open: il ritiro per infortunio di Thanasi Kokkinakis permette infatti al maiorchino di avanzare al terzo turno del torneo senza alcuno sforzo. Vincono invece Sascha Zverev (6-3, 3-6, 6-2, 2-6, 6-3 su Frances Tiafoe) e Daniil Medvedev (6-3, 7-5, 5-7, 6-3 su Hugo Dellien). Tra le donne fa rumore il ko di Simona Halep (2-6, 6-3, 7-6 contro Taylor Townsend), vince ancora la giovanissima Coco Gauff.

Sul cemento di Flushing Meadows si è già imposto tre volte in carriera (nel 2010, 2013 e 2017), certo è che se il suo percorso nel tabellone procede senza nemmeno bisogno di giocare allora per Rafa Nadal diventa tutto ancora più facile. Il secondo turno del maiorchino si consuma così, con una vittoria per forfait: colpa del solito ritiro subito da Thanasi Kokkinakis, giovane talento australiano della racchetta da sempre rallentato da problemi fisici di ogni tipo. A New York è una spalla a metterlo ko, con Nadal che ora aspetta un altro nobile decaduto del tennis mondiale come il sudcoreano Hyeun Chung.



Avanza a causa del ritiro del suo avversario anche Grigor Dimitrov: a lasciare gli Us Open c'è infatti anche Borna Coric. In tema di emergenti, invece, può certamente sorridere Nick Kyrgios: l'australiano per una volta tiene i nervi a posto (o quasi) e rifila un sonoro 6-4, 6-2, 6-4 al francese Antoine Hoang. Fatica invece un po' più del previsto Daniil Medvedev, costretto a giocarsela per quattro set contro il numero 84 del mondo, il boliviano Hugo Dellien. Il russo si porta sul 2-0, ma già il secondo set lascia capire che non sarà una partita così semplice (il suo avversario gli tiene testa per ben 48 minuti). Dellien riesce infatti a strappargli il servizio al termine del set successivo e accorcia le distanze dopo aver resistito a sua volta a cinque palle break. Ma Medvedev riesce quindi ad aggiudicarsi il match al quarto set, caratterizzato addirittura da cinque break (3-2 per il numero cinque del mondo).



Cinque sono invece i set che servono a Sascha Zverev per avere la meglio su un Tiafoe tirato a lucido e che addirittura nel quarto set lo domina. Vince infine anche Gaël Monfils (6-3, 6-2, 6-2 sul rumeno Marius Copil): il punto decisivo per il francese è una vera finezza, con un giro totale su se stesso al momento di realizzare lo smash vincente. Tra le donne cade invece un po' a sorpresa Simona Halep, campionessa di Wimbledon che cede in tre set alla statunitense Taylor Townsend, che riesce a rimontarle l'iniziale set di svantaggio grazie alle sue frequenti sortite sottorete: finisce 2-6, 6-3, 7-6. Vince anche Caroline Wozniacki, anche lei in rimonta (4-6, 6-3, 6-4 su Danielle Collins), mentre è più netto il successo di Kiki Bertens su Anastasia Pavlyuchenkova: la russa lotta, ma alla fine cede 7-5, 6-4. Cade a sorpresa Petra Kvitova (Andrea Petkovic la batte 6-4, 6-4), mentre continua la favola di Coco Gauff, nata nel 2004 e che davanti a un pubblico che la adora (lei è di Atlanta) batte in tre set l'ungherese Timea Babos e si guadagna una sfida da sogno con Naomi Osaka. A soli quindici anni e mezzo d'età, per lei il futuro è già oggi.