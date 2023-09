Tennis, Us Open: Djokovic spazza via Fritz e vola in semifinale

Us Open

Il serbo vince agilmente con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-4 in due ore e trentacinque minuti

Us Open, Nole demolisce Fritz





















TABELLONE MASCHILE

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic è il primo ad accedere alle semifinali degli Us Open 2023, eliminando ai quarti Taylor Fritz. Il serbo domina con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-4 in due ore e trentacinque minuti di gioco. Il primo parziale è completamente a senso unico: dopo un avvio incentro per entrambi (un break per parte e una palla break annullata da Nole) Fritz molla completamente dopo il secondo servizio rubato (con una palla smorzata sublime), concedendo poi altri tre break consecutivi per il 6-1 sonoro. Il secondo set non si discosta troppo dal primo: Fritz va nuovamente sotto in avvio, faticando anche a tenere i servizi successivi. Nessun problema invece per Djoker, che tiene spesso a zero il suo avversario in battuta e vola sul 2-0 con il punteggio di 6-4. Il momento decisivo del match arriva sul 3-2 per Fritz nel terzo set: Nole annulla due palle break e va a vincere di forza un gioco estremamente difficile, tornando sul 3-3. Dopo l’ennesimo break di Djokovic, Fritz trova le energie per rubare il servizio per la seconda volta nell’intero incontro, ma sul 4-4 il serbo va di contro-break e poi chiude con il 6-4 finale. Vince Djokovic e vola in semifinale, dove attende il vincitore della sfida tra Tiafoe e Shelton. Eliminato Fritz.



TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo Wta Coco Gauff è la prima semifinalista: la statunitense stravince con un secco 2-0 contro la lituana Ostapenko, con il punteggio di 6-0, 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco. Il primo set è rapidissimo (ventuno minuti), con la Gauff che non lascia nemmeno le briciole alla sua avversaria. Nel secondo parziale Jelena riesce a rubare un servizio alla sua sfidante per il break dell’1-1, ma la situazione di equilibrio è soltanto apparente: altri due turni di battuta rubati dalla atleta a stelle e strisce e 6-2 che chiude i giochi. Gauff ora attende la vincitrice della sfida Cistrea-Muchova.