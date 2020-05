Tennis, un tifoso spende 78mila euro per cenare con la Bouchard 

Eugenie Bouchard, ex numero 5 del mondo, è recentemente crollata al numero 332, ma fuori dal campo da tennis resta popolarissima e continua a far parlare di sé. La bella canadese, infatti, ha promosso un'iniziativa di beneficenza con in palio una cena e una partita dello Slam da spettatore e le offerte dei suoi fan sono arrivate fino a una cifra quasi incredibile: "85 mila dollari? Voi ragazzi siete pazzeschi - ha scritto Bouchard su Instagram -. Sono così orgogliosa di tutti voi per esservi uniti a me in questo progetto, non vedo l’ora di conoscere il vincitore".

Una cena con la Bouchard? Bastano 78mila euro...























