Tennis, tabellone Australian Open: Federer e Djokovic nel lato basso, ossi durissimi per Caruso e Cecchinato

Melbourne si prepara ad ospitare gli Australian Open, che conoscono ora il proprio tabellone principale. Nadal, nel lato alto, esordirà contro Dellien, Federer e Djokovic dal lato opposto se la vedranno rispettivamente con Johnson e Struff. Sorteggio agrodolce per l'Italia: Berrettini contro Harris e Fognini contro Opelka, complicatissimo il compito di Caruso (opposto a Tsitsipas) e Cecchinato (che affronterà Zverev), Kyrgios per Sonego.

Si parte lunedì con gli Australian Open da Melbourne, in un clima reso ovviamente ben più cupo rispetto al consueto dai gravissimi incendi che stanno falcidiando la zona. E se come al solito andranno tenuti d'occhio l'eterno Roger Federer e Rafa Nadal, numero 1 della classifica Atp, il grande favorito del torneo è in realtà il campione uscente: Novak Djokovic. E il serbo è stato inserito nella parte bassa del tabellone, dove esordirà contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

Dallo stesso lato partirà anche Roger Federer, chiamato a vedersela nel primo turno con lo statunitense Steve Johnson: Nole e King Roger potrebbero arrivare a scontrarsi in semifinale. L'incrocio eventuale dei due big con Nadal avverrà invece solo in finale, dato che il maiorchino è stato sorteggiato dalla parte opposta e inizierà il suo percorso in Australia contro il boliviano Hugo Dellien.

Riguardo agli Azzurri, saranno otto quelli presenti nel tabellone principale. E inevitabilmente non a tutti è andata nel migliore dei modi. Attesissimo a un 2020 di grande livello dopo il 2019 della sua esplosione, Matteo Berrettini esordirà da numero 8 del mondo contro il sudafricano Lloyd Harris, mentre il numero 12 Fabio Fognini dovrà vedersela con il gigantesco americano Reilly Opelka (che nel circuito Atp occupa la posizione 38). Entrambi si trovano nel lato basso del tabellone, al pari di Jannik Sinner: il prodigioso altoatesino reduce dal trionfo nelle NextGen Atp Finals se la vedrà con un avversario proveniente dalle qualificazioni.

E Berrettini e Fognini, qualora dessero il via a un cammino senza intoppi, si ritroveranno agli ottavi per una sfida tutta azzurra che potrebbe valere un quarto contro Roger Federer. Ben più sfortunato Salvatore Caruso, a sua volta sorteggiato nel lato basso del tabellone e chiamato a debuttare contro uno dei big in gara: Stefanos Tsitsipas. Nella parte alta c'è invece Marco Cecchinato, opposto a un altro osso durissimo come Alexander Zverev. Lorenzo Sonego dovrà invece vedersela con il sempre insidioso Nick Kyrgios. Sul cammino di Andreas Seppi ci sarà invece Miomir Kecmanovic, su quello di Stefano Travaglia il cileno Cristian Garin.