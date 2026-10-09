Tennis, l'ATP 1000 Shanghai perde subito Cobolli e Berrettini: eliminati

Cobolli si è arreso ad Adrian Mannarino con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Una giornata complicata fin dalle prime battute per l'azzurro, con un primo set condizionato da troppi errori e un finale da troppe chance sprecate in cui il francese è riuscito a gestire meglio i momenti decisivi. Per Cobolli, oltre all’eliminazione, resta una situazione da monitorare nella corsa alle Atp Finals. Il romano conserva per ora il quinto posto nella Race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un’altra battuta d’arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica.