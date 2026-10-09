Tennis, l'ATP 1000 Shanghai perde subito Cobolli e Berrettini: eliminati

Due italiani fuori all'esordio del torneo cinese: passano il francese Mannarino e l'americano Nakashima

09 Ott 2026 - 09:47
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Matteo Berrettini a Shanghai 2026 © afp

Matteo Berrettini a Shanghai 2026 © afp

L'ATP 1000 di Shanghai perde subito due protagonisti per gli italiani: eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini.

Cobolli si è arreso ad Adrian Mannarino con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Una giornata complicata fin dalle prime battute per l'azzurro, con un primo set condizionato da troppi errori e un finale da troppe chance sprecate in cui il francese è riuscito a gestire meglio i momenti decisivi.  Per Cobolli, oltre all’eliminazione, resta una situazione da monitorare nella corsa alle Atp Finals. Il romano conserva per ora il quinto posto nella Race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un’altra battuta d’arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica.

Sconfitta anche per Berrettini, in due set: Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in un'ora e 52' di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti (18 complessivi nel primo parziale) nei momenti chiave del match, a partire dal tie-break del primo set ceduto per 7 punti a 4 dopo un sostanziale equilibrio e tre palle-break non sfruttate nel quinto gioco. Nel secondo parziale, dopo aver mantenuto il rendimento nei propri turni di battuta annullando una palla-break iniziale, il tennista romano ha subito il passaggio a vuoto decisivo nell'undicesimo game: sul 5-5 ha concesso tre chance di allungo allo statunitense per poi commettere un doppio fallo sul secondo break-point. 

A Shanghai, comunque, restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Yi Zhou, e Arnaldi (contro l'americano Fritz) e Darderi (contro il greco Tsitsipas) che scenderanno in campo sabato mattina.

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