Tennis: secondo titolo Atp per Darderi, battuto Griekspoor a Marrakech

Luciano Darderi ha vinto il torneo Atp 250 di Marrakech, in Marocco. Il 23enne, numero 57 del mondo, ha battuto sulla terra rossa l'olandese Tallon Griekspoor, n.37 del ranking, con il punteggio di 7-6 7-6. Per l'azzurro è il secondo torneo Atp vinto dopo quello dello scorso anno a Cordoba. Per l'Italia si tratta del titolo numero 101 nel circuito Atp a poche ore di distanza da quello ottenuto da Flavio Cobolli a Bucarest.