Tennis: Monfils chiude la carriera, suo nome nella lista dei ritirati Itia

Monfils ha raggiunto il sesto posto del ranking mondiale ATP, il suo miglior piazzamento in carriera, nel novembre 2016. Ha conquistato 13 titoli in singolare nel circuito ATP, su 35 finali disputate. Ne ha giocata almeno una all'anno per 19 stagioni consecutive, dal 2005 al 2023. Negli Slam i suoi migliori risultati sono le due semifinali al Roland Garros nel 2008 e allo US Open nel 2016. La sua ultima vittoria resta quella ottenuta contro il paraguayano Daniel Vallejo al primo turno dello US Open 2026, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno.