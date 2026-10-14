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Tennis: Monfils chiude la carriera, suo nome nella lista dei ritirati Itia

E' stato numero sei del ranking Atp

14 Ott 2026 - 11:21
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Gael Monfils ha detto stop. Il 40enne tennista francese si è ufficialmente ritirato dalle competizioni. Aveva inizialmente previsto di concludere la carriera al Rolex Paris Masters in programma dal 2 all'8 novembre. Mettendo il suo nome nell'elenco dei ritirati, di fatto ha dichiarato conclusa la carriera dopo l'eliminazione al secondo turno dello US Open 2026 contro Learner Tien.

Monfils ha raggiunto il sesto posto del ranking mondiale ATP, il suo miglior piazzamento in carriera, nel novembre 2016. Ha conquistato 13 titoli in singolare nel circuito ATP, su 35 finali disputate. Ne ha giocata almeno una all'anno per 19 stagioni consecutive, dal 2005 al 2023. Negli Slam i suoi migliori risultati sono le due semifinali al Roland Garros nel 2008 e allo US Open nel 2016. La sua ultima vittoria resta quella ottenuta contro il paraguayano Daniel Vallejo al primo turno dello US Open 2026, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno.

In Coppa Davis ha contribuito a portare due volte la Francia in finale. In entrambe le occasioni, però, i Bleus sono stati sconfitti: nel 2010 contro la Serbia di Novak Djokovic, nel 2014 contro la Svizzera di Roger Federer. Il 16 luglio 2021, a Nyon, ha sposato Elina Svitolina, prima tennista ucraina entrata in Top 10 nel ranking WTA di singolare. Il 15 ottobre 2022 è nata la loro prima figlia, Skai. 

L'Itia chiarisce le conseguenze della sua inclusione tra i giocatori ritirati: "Questo esenta il giocatore dai controlli antidoping e, tecnicamente, dovrebbe sottoporsi a sei mesi di controlli fuori gara prima di poter tornare a competere. Come ha fatto Serena Williams".

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