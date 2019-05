Tennis, Masters 1000 Roma: Djokovic, Federer e Nadal agli ottavi, Thiem fuori

16/05/2019

I re si fanno desiderare, ma quando arrivano lasciano sempre a bocca aperta. È il caso di Roger Federer, che non giocava a Roma da tre anni. Sulla terra rossa del Foro Italico, lo svizzero batte 6-4 6-3 il portoghese Joao Sousa in 80 minuti di gioco. King Roger mette in mostra il suo sterminato repertorio e manda in visibilio il pubblico del Centrale, che accoglie diverse sue giocate con lunghi applausi. In un passante clamoroso che regala allo svizzero il 5-3 nel primo set, qualcuno fa il gesto dell'inchino. Il Re è tornato con intenzioni bellicose: vuole trionfare finalmente in uno dei due tornei "stregati", in cui non ha mai vinto (l'altro è Montecarlo). Sousa non è uno sparring partner e gioca bene: il portoghese cerca di martellare Federer e talvolta lo mette in difficoltà (il numero 3 del mondo deve salvare cinque palle-break). Poi con un errore perde il servizio e incanala il primo set dalle parti di Basilea. Nel secondo parziale Federer ottiene subito il break e lascia le briciole nei primi due turni di battuta. Ha molte più difficoltà nel difendere il servizio sul 4-3, quando Sousa ha due palle break per rimettersi in carreggiata. Poi reagisce da campione e vola agli ottavi vincendo il secondo set per 6-3.



Sulla carta, il secondo turno sorrideva decisamente meno a Novak Djokovic, alle prese con il talento canadese Denis Shapovalov. Invece Djoker non ha dovuto faticare più di tanto per piegare le resistenze del Next Gen: 6-1 6-3 il risultato finale. Il serbo mette in discesa il primo set con un quarto game appassionante, che gli vale il break del 3-1. Il canadese è in costante difficoltà e in turno di battuta del primo set deve salvare palle break. Riuscendoci poco, visto il 6-1 conclusivo. Nel secondo set c'è più partita, Shapovalov riesce a mettere il campione serbo in una crisi anche psicologica, al punto da fargli rompere una racchetta dal nervosismo. Djokovic poi si ricompone e con il suo tennis porta a casa il 6-3 che gli regala l'ottavo contro il vincente del match tra Cecchinato e Kohlschreiber.



È in grande spolvero anche Rafa Nadal, che vuole portare a casa il secondo successo consecutivo al Foro Italico, dove ha già trionfato otto volte in carriera. Non c'è partita sul Grandstand. Costretto al "doppio turno" dalla pioggia di mercoledì, il maiorchino mette in chiaro dall'inizio le cose: il primo set vola in 27 minuti di gioco, con un Nadal ingiocabile che trova l'80% dei punti vinti con la prima di servizio. Il 6-0 è eloquente. Più "equilibrato", si fa per dire, il secondo set, dove Chardy riesce almeno a strappare un game. Per il resto, è dominio Nadal, con il francese che non riesce a giocare e guarda più volte sconsolato il suo angolo. Per lo spagnolo è un vero e proprio riscaldamento in attesa degli ottavi del pomeriggio, quando affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 18 del mondo.



Negli altri match, Nick Kyrgios abbandona clamorosamente il proprio match durante il terzo set dopo una lite con uno spettatore, reo di averlo disturbato appena prima di un colpo. L'australiano scaraventa la racchetta a terra e lancia una sedia per aria, prima di lasciare il campo ed essere squalificato. Un comportamento incredibile anche per un tennista che è considerato "testa calda" all'interno del circuito. Agli ottavi passa dunque il norvegese Casper Ruud. Sorprende la sconfitta di Dominic Thiem, numero 5 del tabellone, contro Fernando Verdasco: 6-4 4-6 5-7 i parziali. L'austriaco, nel post match, accusa gli organizzatori, rei di non aver gestito bene la giornata di mercoledì. Va fuori anche Marin Cilic, che perde nettamente contro il tedesco Jan-Lennard Struff (2-6 3-6). Si guadagnano il biglietto per gli ottavi Stefanos Tsitsipas, Kei Nishikori e Juan Martin del Potro, che sconfiggono in due set rispettivamente Jannik Sinner, Taylor Fritz e David Goffin. Si conosce infine lo sfidante di Matteo Berrettini al terzo turno: è Diego Schwartzman, che batte 7-6 6-1 lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas nel primo match di giornata.



DONNE

Nel tabellone femminile, Naomi Osaka sconfigge con un doppio 6-3 Dominika Cibulkova. La campionessa giapponese, numero 1 del mondo, non ha tanti problemi a regolare la slovacca, e disputerà gli ottavi al Pietrangeli contro la romena Mihaela Buzarnescu. Avanza anche Petra Kvitova, che si sbarazza con un 6-0 6-1 della kazaka Yulia Putintseva. Cade invece la numero 3 del seeding, Simona Halep, contro la ceca Marketa Vondrousova. La romena accusa un problema alla gamba e si deve arrendere in tre set. Passano il turno Kiki Bertens, numero 6 del seeding, e Garbine Muguruza. Vengono invece eliminate Sloane Stephens e Belinda Bencic, rispettivamente numero 8 e 15 del mondo.