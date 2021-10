Tennis, Indian Wells: Sinner eliminato agli ottavi da Fritz

TENNIS

Dopo Berrettini anche l'altoatesino cede all'americano, che si impone in due set per 6-4, 6-3

Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner si arrende a Taylor Fritz. Agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Indian Wells l'azzurro cede in due set all'americano, numero 39 del mondo, per 6-4, 6-3 in un'ora e 40' di gioco. Fatale a Sinner, n.14 del ranking e 10 del seeding, il parziale di 8 giochi a 0 a cavallo tra primo e secondo set, causato dalle grandi difficoltà al servizio. Sinner resta comunque ancora in corsa per le Finals di Torino.

Tra Sinner e Fritz era il primo confronto. L'azzurro era arrivato agli ottavi lasciando appena quattro game all'australiano John Millman nell'esordio al secondo turno e nel terzo aveva beneficiato del forfait dello statunitense John Isner, n.24 ATP e ventesima testa di serie, che era tornato a casa per la nascita del terzo figlio.

"Potevo vincere anche io, ma in campo non avevo buone sensazioni. Non mi sentivo bene sulla palla, era come se non riuscissi a muovermi bene - ha commentato Sinner dopo la sconfitta - Ho provato a lottare fino alla fine. Lui sicuramente ha giocato meglio di me, io ho però ho avuto tante palle break, le mie chances le ho avute, penso al primo game del secondo set. Poi ho servito io, ho avuto le palle per andare 1-1 ma non ce l'ho fatta. Cose che normalmente faccio non mi sono riuscite. Comunque, nonostante la giornata opaca, sono rimasto lì fino alla fine, ho fatto un controbreak e sono andato vicino a procurarmi le occasioni per il secondo".



Anche Daniil Medvedev esce di scena agli ottavi di finale. Il russo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, è stato sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov, numero 28 del ranking Atp e 23 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 in due ore e 16 minuti di gioco. Avanzano anche Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Il greco, numero 3 del ranking e seconda testa di serie, si è imposto sull'australiano Alex de Minaur per 6-7, 7-6, 6-2. Il tedesco, numero 4 Atp e terzo favorito del seeding, ha battuto per 6-1, 6-3 il francese Gael Monfils.