Tennis, Dubai: Federer a quota 100, lo svizzero è nella leggenda

02/03/2019

Si sente l'odore di storia a Dubai. E Roger Federer è uno a cui non tremano i polsi. Lo svizzero vince il centesimo torneo in carriera, battendo per 6-4, 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas. 100 volte Roger, quindi, un numero che sta a simbolizzare un mito, un campione senza tempo. L'obiettivo è stato raggiunto in poco più di un'ora: Federer è l'unico tennista della storia a raggiungere la tripla cifra nei successi personali insieme a Jimmy Connors (109).



Federer è un'animale da competizione, e parte a razzo, conquistando subito un break a Tsitsipas, che sbaglia due dritti e una volée di rovescio. È il parziale che incanala il primo set. Federer non fa rientrare mai in partita il greco, tenendo bene a servizio (realizza l'80% dei punti in battuta). King Roger stimola il passante e il rovescio del greco, va spesso a rete, tattica che Tsitsipas soffre e che provoca numerosi errori gratuiti da parte del giovane. Tsitsipas, l'allievo, cerca di rovinare la festa al maestro, recupera dal 15-30 sul 5-3 e si porta a un gioco di svantaggio. Federer però è una macchina che non sente la pressione e chiude il primo set sul 6-4. A un set dalla storia, lo svizzero aspetta il momento giusto per colpire: il secondo parziale scorre sui binari dell'equilibrio fino al 4-4. Dopo aver rischiato di incassare un break, King Roger strappa il servizio all'avversario e mette il match in discesa. Anche il secondo set termina 6-4. La storia è fatta: c'è un altro piolo nella scala della leggenda. Per raggiungere Connors è forse troppo tardi. Ma con Federer, all'ottavo successo a Dubai, è davvero il caso di dire "mai dire mai".