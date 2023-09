Tennis: Coco Gauff è la regina degli US Open, Sabalenka ko

US OPEN

L'americana padrona di casa rimonta Sabalenka, nuova numero uno al mondo: 2-6, 6-3, 6-2

© afp Dopo sei anni, un'americana torna a vincere gli US Open: a Flushing Meadows Coco Gauff trionfa battendo Aryna Sabalenka, nuova numero uno al mondo. Finisce 2-6, 6-3, 6-2 per la 18enne, che parte male ma trova la rimonta grazie al sostegno del pubblico di casa e per la prima volta in carriera trionfa in uno Slam. Alla russa, invece, non riesce la doppietta nell'anno solare dopo il successo agli Australian Open di gennaio.

Era dal 2017 che un'americana non vinceva gli US Open: allora fu Sloane Stephens a trionfare nel derby con Madison Keys. Dopo sei anni, a far esultare Flushing Meadows è una 18enne: Coco Gauff, che dopo un avvio complicato batte in rimonta Aryna Sabalenka, stesa con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2. La russa non riesce così a fare doppietta nel 2023: a gennaio, infatti, era arrivato il successo agli Australian Open.

E pensare che la sfida, per Coco, parte nel peggiore dei modi, tra l'emozione per la finale in casa e una battuta irriconoscibile. Poche prime di servizio in campo e tanti errori: la russa ne approfitta per mettere a segno tre break. L'americana riesce a replicare solo al primo (da 0-2 a 2-2), poi Sabalenka ne trova due di fila e chiude sul 6-2. Anche il secondo set sembra partire male, con due doppi falli al primo game, ma la 18enne riesce ad annullare due palle break e da lì in poi cambia la partita: la nuova numero uno al mondo inizia a sbagliare col diritto e il pubblico di Flushing Meadows trascina Gauff, che pareggia i conti grazie al break del quarto game.

Nel terzo, la padrona di casa è incontenibile, mentre Sabalenka è irriconoscibile: doppio break e immediato 4-0 per la statunitense, che ha oltretutto il merito di reagire al tentativo di rientro dell'avversaria. La russa accorcia infatti di un break, ma perde nuovamente il servizio e alza bandiera bianca: al momento di servire per il match, l'americana lascia a zero l'avversaria facendo esplodere l'Arthur Ashe Stadium e lasciandosi ad andare ad un pianto liberatorio. Per Gauff è il primo Slam in carriera a 18 anni, dopo il ko al Roland Garros nel 2022. Aryna Sabalenka, invece, perde per la prima volta la finale di un Major: dovrà consolarsi con la posizione nel ranking Wta, dato che sarà la nuova numero uno al mondo dopo un 2023 con quattro semifinali nei quattro principali tornei del circuito.