Tennis: Bollettieri collassa in campo, ora è in buone condizioni

TENNIS

Momenti di paura per Nick Bollettieri. Il leggendario scopritore di tennisti americano ha accusato un malore che gli ha fatto perdere i sensi, durante una sessione di allenamento presso la sua accademy a Bradenton. Soccorso immediatamente dal suo staff, l'88enne coach è stato ricoverato, ma dopo due giorni le sue condizioni sono buone e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Il motivo del collasso potrebbe essere un'infezione renale.

Lo ha rivelato Jimmy Arias, ex n. 5 della classifica Atp e collaboratore dell'Academy, in un'intervista a Tennis Channel. "Mi ha detto di stare bene, la sua voce mi è apparsa squillante come al solito - ha spiegato l'ex tennista americano -, Non sarebbe mai voluto andare in ospedale, ma in certi casi è necessario, anche per un uomo apparentemente inossidabile come lui".

Bollettieri, uno dei migliori di tutti i tempi secondo gli esperti, è stato l'allenatore storico di campioni come, tra gli altri, Pete Sampras, Andre Agassi, Serena e Venus Williams, Maria Sharapova, Martina Hingis, Monica Seles, Boris Becker e Jim Courier. A quasi 90 anni la voglia di scoprire e allenare giovani talenti è sempre la stessa dal 1956, quando abbandonò gli studi in Legge per iniziare a insegnare tennis nella prestigiosa Wayland Academy.