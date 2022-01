Tennis, Australian Open: Monfils vola agli ottavi, Krejcikova ok nel tabellone femminile

AUSTRALIAN OPEN

Il francese travolge Garin e si guadagna la sfida a Kecmanovic. Avanti la ceca, che batte in rimonta Jelena Ostapenko, sorridono anche Badosa e Sakkari

Nessuna sorpresa nel terzo turno degli Australian Open per Gael Monfils: il francese, infatti, travolge nettamente in tre set Garin e si impone 7-6(4), 6-1, 6-3, qualificandosi per gli ottavi di finale. Il transalpino se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic, che elimina Lorenzo Sonego. Non sbagliano le tre top 10 impegnate nel tabellone femminile: Krejcikova, Badosa e Sakkari, infatti, eliminano Ostapenko, Kostyuk e Kudermetova.

TABELLONE MASCHILE

Nessun problema al terzo turno degli Australian Open per Gael Monfils, che travolge in tre set Cristian Garin e si guadagna gli ottavi di finale. Netto il 7-6(4), 6-1, 6-3 con il quale il francese, numero 20 al mondo, elimina il giocatore che lo precede nel ranking Atp, battuto in poco più di due ore. Se il cileno, avanti 3-1, lotta nel primo set che perde solo al tie-break (7-4), negli altri due non c'è storia. Monfils, infatti, strappa per tre volte il servizio a Garin nel secondo set (6-1), e per altre due volte di fila nel terzo, trovando il controbreak che gli permette di volare sul 6-3 e guadagnarsi gli ottavi di finale: il transalpino sfiderà ora Kecmanovic, giustiziere di Lorenzo Sonego. Sorride anche Denis Shapovalov: il canadese si libera dell'americano Reilly Opelka in quattro set. 7-6(4), 4-6, 6-3, 6-4 i parziali del successo del numero 14 al mondo, che accede tra i migliori 16 del tabellone.

TABELLONE FEMMINILE

Non sbagliano le top 10 impegnate nel tabellone femminile: Barbora Krejcikova, infatti, supera in rimonta Jelena Ostapenko e si guadagna gli ottavi di finale. La ceca, numero 4 della classifica Wta, batte la vincitrice del Roland Garros 2017 con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4: sfiderà Viktoria Azarenka, che travolge 6-0, 6-2 Elina Svitolina. Turno agevole anche per Paula Badosa Gibert: la sesta al mondo, dopo aver eliminato Martina Trevisan, soffre ma batte anche Marta Kostyuk 6-2, 5-7, 6-4. Se la vedrà ora con l'americana Madison Keys, che ha bisogno del tie break (10-2) per battere 4-6, 6-3, 7-6 la cinese Qiang Wang. Bene anche Maria Sakkari: la numero 8 della classifica Wta travolge 6-4, 6-1 la russa Veronika Kudermetova e si prepara al match contro Jessica Pegula, che elimina con il punteggio di 7-6(3), 6-2 la spagnola Nuria Parrizas-Diaz.