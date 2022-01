Tennis, Australian Open: Medvedev e Schwartzman al secondo turno

PRIMO TURNO

Sconfitti rispettivamente Laaksonen e Krajinovic. Ruud costretto a ritirarsi prima di scendere in campo

Daniil Medvedev e Diego Sebastián Schwartzman approdano entrambi senza troppi patemi al secondo turno di questa edizione degli Australian Open. Il russo numero 2 al mondo stende 6-1, 6-4, 7-6(3) lo svizzero Henri Laaksonen. L’argentino ha la meglio contro il serbo Filip Krajinovic, anche lui in tre set: 6-3, 6-4,7-5. Esce invece di scena ancora prima di scendere in campo Casper Ruud, l’ottava testa di serie, infortunato alla caviglia in allenamento. Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Nessuna particolare sorpresa all’esordio agli Australian Open per Daniil Medvedev. Il numero 2 del mondo, che punta a diventare il primo campione russo allo Slam di Melbourne dopo Marat Safin nel 2005, sconfigge 6-1, 6-4, 7-6(3) lo svizzero Henri Laaksonen, mai vittorioso in carriera su un Top 5. Dopo un sussulto inatteso (Laaksonen ruba il servizio al primo game), è immediata la risposta di Medvedev, che nel turno successivo serve il controbreak a zero. Il russo completa il sorpasso al quarto e al sesto game, sigillando un primo set a senso unico sul 6-1. Nel secondo set Medvedev alza ulteriormente il livello d’attenzione, costringendo Laaksonen ad improvvisare. La stoccata decisiva arriva al quinti game, quando il russo limita lo svizzero a un solo punto. Ribadito il vantaggio, Medvedev attiva il pilota automatico, calibrando con prudenza la miscela di vincenti e non forzati (8 e 9 nel secondo set): il parziale si chiude sul 6-4 in suo favore. Alla fine è il tie-break a regalare la gioia in tre set al russo: il numero 2 del ranking vince la battaglia dei minibreak 4-2 e prenota il secondo turno, con l’obiettivo quantomeno di eguagliare la finale ottenuta un anno fa.

Diego Sebastián Schwartzman vola anche lui al secondo turno degli Australian Open dopo avere battuto 6-3, 6-4, 7-5 il serbo Filip Krajinovic, in un match dove un forte equilibrio c’è stato solamente nel terzo decisivo set. Per un argentino che si qualifica ai 32esimi di finale, c’è invece un Casper Ruud che non disputa proprio questa edizione. Il norvegese si è procurato un infortunio alla caviglia in allenamento ed è stato costretto al forfait ancora prima di scendere in campo. Fuori quindi l’ottava testa di serie del torneo maschile e soprattutto un possibile avversario di Jannik Sinner agli ottavi. Il tabellone dell’altoatesino cambia notevolmente e ora l’azzurro ha davvero una grande chance di potersi spingere almeno fino ai quarti.

TABELLONE FEMMINILE

Non deludono le big impegnate nel secondo giorno degli Australian Open 2022. Garbiñe Muguruza Blanco stende la francese Clara Burel 6-3, 6-4. Anett Kontaveit ha la meglio 6-2, 6-3 contro la ceca Katerina Siniakova; bene Iga Swiatek contro la britannica Harriet Dart (6-3, 6-0), cosi come è brava Anastasia Pavlyuchenkova contro Anna Bondar, sconfitta 6-2, 6-1. Elena Rybakina supera in rimonta 6(3)-7, 7-6(3), 6-1 Zarina Diya, mentre Simona Halep fa fuori 6-4, 6-3 la polacca Magdalena Frech.