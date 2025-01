Tennis, Australian Open: Djokovic si ritira tra i fischi, Zverev vola in finale

Non è andata certamente come si aspettava il pubblico e non è andata certamente come si aspettava Novak Djokovic (7), che è stato costretto ad alzare bandiera bianca nella prima semifinale degli Australian Open. Il serbo "manda" Alexander Zverev (2) in finale dopo solo 1h21' di gioco, arrendendosi a quello strappo muscolare alla coscia sinistra che lo aveva colpito nel finale della sfida contro Carlos Alcaraz (3) e aveva gestito alla perfezione, conquistandosi comunque il penultimo atto del torneo. Troppo forte il dolore per Nole, che pure aveva lottato per tutto il corso del primo set, contro uno Zverev che aveva messo in campo il 76% di prime e otto ace, trovando venti vincenti. Uno strapotere che Djokovic era riuscito a gestire fino al tiebreak, servendo benissimo e mantenendo la sfida in equilibrio fino al 6-5: qui Sasha aveva centrato il primo set point, costringendo il rivale a mandare in rete una facile volée. Un momento che ha significato il game over per l'ex numero uno del ranking Atp, che ha gettato la spugna e si è ritirato dalla contesa tra i fischi del pubblico di Melbourne, incapace di comprendere la sua decisione: Nole aveva salvato quattro palle break sull'1-1, ne aveva avute tre nel corso del parziale e aveva tenuto varie volte il servizio. Eppure, il dolore era troppo forte per proseguire e il rischio troppo alto, perché un eventuale secondo set ne avrebbe compromesso ulteriormente il fisico.