Tennis, Atp Rio de Janeiro: Mager perde in finale da Garin

La prima finale Atp in carriera risulta amara per Gianluca Mager: il 25enne ligure è stato sconfitto in due set (7-6, 7-5) dal cileno Christian Garin, numero 25 al mondo, nel torneo di Rio de Janeiro su terra rossa. Comunque una grande impresa per l'azzurro, che passa dal numero 128 al numero 77 al mondo, dopo le vittorie contro il favoritissimo Thiem ai quarti e il successo in semifinale contro l'ungherese Balazs.