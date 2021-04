Tennis, Atp Montecarlo: Tsitsipas travolge Evans e vola in finale

TENNIS

Il giustiziere di Djokovic e Goffin crolla al cospetto del greco, che vince 6-2, 6-1 in un’ora e 10 minuti di gioco, avanzando all’ultimo atto del Masters 1000 nel Principato

Stefanos Tsitsipas è il primo finalista dell’Atp di Montecarlo: il greco, n. 5 al mondo e testa di serie più alta ancora in corsa dopo le eliminazioni eccellenti di Djokovic e Nadal, sconfigge con un netto 6-2, 6-1 il britannico Daniel Evans, a corto di energie dopo le imprese contro il serbo agli ottavi e Goffin ai quarti. Il match, senza storia, dura appena 70 minuti: per Tsitsipas è la finale numero 14 nel circuito Atp. Getty Images

La prima semifinale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo non ha mai davvero storia: è decisamente meritata la qualificazione alla finale da parte di Stefanos Tsitsipas, che supera Daniel Evans 6-2, 6-1 in appena 70 minuti di gioco sulla terra rossa del Principato. Soltanto nei primissimi game il britannico, reduce dalle imprese contro Novak Djokovic agli ottavi e David Goffin ai quarti, sembra riuscire a competere per un obiettivo mai raggiunto in carriera, la finale di un Masters 1000. Tsitsipas, però, strappa il servizio al proprio avversario nel quarto gioco e, pur subendo una piccola battuta d’arresto nel game successivo, consentendo al n.33 Atp di tornare sul 2-3, torna immediatamente ad alzare il ritmo e non si guarda più indietro. Il gioco chiave è il sesto: Evans resiste a due palle break ma cede alla terza, e da lì esce definitivamente dalla partita. Il greco, infatti, vola verso la vittoria del set chiudendolo sul 6-2, e nella seconda frazione reagisce all’unico momento difficile (una palla break per Evans nel secondo game) difendendo strenuamente il proprio servizio e conquistando due giochi, quello dell’1-3 e quello dell’1-5, sulla battuta del proprio avversario. L’ultimo game è la passerella finale verso la vittoria: Tsitsipas lo vince senza concedere alcun punto ad Evans e va a conquistarsi un posto in una finale Atp per la quattordicesima volta in carriera, la seconda nel 2021 dopo quella persa ad Acapulco contro Zverev.