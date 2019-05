Tennis, Atp Monaco di Baviera: Berrettini batte Bautista Agut e vola in finale

05/05/2019

L'attesa c'è stata ed è durata ben 20 ore, ma non si può dire che non sia stata ripagata: la semifinale di Monaco di Baviera, saltata sabato pomeriggio per temporali e addirittura grandine, finalmente si gioca alle 11 del mattino domenicale. E nonostante il grande freddo (solo 4 gradi sopra lo 0), Matteo Berrettini va fino in fondo: in finale. Il romano, alla nona vittoria consecutiva, conquista l'ultimo atto del torneo in appena un'ora e undici minuti, facendo impazzire un Roberto Bautista Agut che nonostante la grande esperienza fatica a interpretare il suo gioco. In cui sono decisive le tantissime palle corte vincenti, addirittura 14. E alla fine termina con un 6-4, 6-2 quasi comodo.



Bautista Agut parte meglio e si aggiudica il primo game, ma un Berrettini straordinariamente calmo e concentrato si riporta sull'1-1 grazie a un colpo che diventerà la caratteristica del suo match: la palla corta. Nel game successivo arrivano due palle break e quindi il break del 2-1: da questo momento in poi l'azzurro non sarà mai più sotto il suo avversario. Il 3-1 arriva addirittura senza concedere nemmeno un punto e dopo il 3-2 arriva un'altra palla corta di Berrettini, stavolta addirittura con un rovescio in uscita dal servizio. Lo spagnolo però resta in partita, come dimostra il suo immacolato nono game che gli vale il 4-5. Ma il set viene deciso da un'altra palla corta dell'azzurro (la sesta a segno della sua partita) e un efficace doppio smash. Fondamentale l'ace, che regala a Berrettini il set point che lo porta sul 6-4.



Il romano apre anche il secondo set con un tocco morbidissimo che inganna il suo avversario e gli vale il primo 15-0. Dopo la prima palla corta sbagliata, quindi, infila due palle break con un dritto potentissimo e si prende 1-0 e break. Nel secondo game arrivano altre due incredibili palle corte vincenti, con un Bautista Agut sempre più nervoso e che sembra addirittura in balia del 23enne italiano. Nel terzo gioco però reagisce, trova il suo primo ace e poi induce Berrettini all'errore anche in battuta. Spettacolare il 30-15 del quarto game: ennesima palla corta, stavolta lo spagnolo ci arriva, ma Berrettini trova un dritto lungolinea che vale il punto e un gesto di stizza da parte di un Bautista Agut ormai a un passo da scoppiare. Dopo il 3-2 (che arriva anche a causa di un rovescio dell'azzurro che si infrange sulla rete), arriva l'accelerazione decisiva: nuovo break per il 5-2 e nell'ottavo, decisivo game, le ultime due palle corte vincenti. La seconda delle quali, di rovescio, vale la finale.