Tennis, Atp Finals: Berrettini aggrappato all'esito degli esami, Sinner si scalda

ATP FINALS

Difficile il recupero di Matteo, Jannik martedì affronterebbe Hurkacz. E sullo sfondo resta la Coppa Davis

Oggi Matteo Berrettini conoscerà l'esito dell'infortunio che ieri gli ha rovinato l'esordio nelle Atp Finals di Torino: si teme uno stiramento nella zona addominale, anche perché è la stessa che lo aveva colpito all'Australian Open, come fosse una ricaduta. In quel caso l'Italia perderebbe una stella ma recupererebbe un talento visto che sarebbe Jannik Sinner, prima riserva, a subentrare e giocare domani contro Hurkacz. Berrettini esce in lacrime per infortunio: addio Atp Finals





























































































Ultime gallery Vedi tutte

Ieri l'altoatesino, che aveva lottato a lungo per entrare nei migliori otto dell'anno prima di veder sfumare il sogno a pochi giorni dal traguardo, si è allenato con Djokovic. Attenderà la notizia con l'umore diviso tra la voglia di provare le Atp Finals, anche se sarà difficile puntare alla semifinale (servirebbero due vittorie contro Hurkacz e Medvedev nel gruppo rosso), e la tristezza per doverlo fare togliendo il posto ad un amico come Berrettini.

L'infortunio del 25enne romano crea un problema anche a Filippo Volandri: il ct azzurro contava su Berrettini per la sfida agli Stati Uniti di fine mese per la Coppa Davis ma sembra difficile un recupero in una decina di giorni. Assieme a Fognini, Musetti, Sinner e Sonego potrebbe dunque essere convocato Mager (63° nel ranking) a meno di puntare su un doppista puro, in quel caso sfida tra Bolelli e Vavassori.