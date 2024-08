Jannik Sinner non vuole fermarsi: gli US Open potrebbero portarlo a superare quota 10.000 punti nella classifica ATP

TENNIS

Il 23enne di Sesto Pusteria dovrà raggiungere le semifinali dello Slam americano per raggiungere quel traguardo che solo i più grandi hanno superato

Tennis, Sinner batte Tiafoe e vince il Masters 1000 di Cincinnati



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La vittoria di Cincinnati ha cancellato tutti i fantasmi che vagavano attorno alle condizioni fisiche di Jannik Sinner. Il 23enne di Sesto Pusteria ha conquistato il terzo Masters 1000 della carriera portando a quindici i successi su diciannove finali disputate. Statistiche che rafforzano il numero 1 nella classifica ATP, messo in cassaforte indipendentemente dall'esito degli US Open, tuttavia lo Slam americano potrebbe consentire al tennista altoatesino di superare quota 10.000 punti nella graduatoria.

Un traguardo che lo condurrebbe nella storia di questo sport visto che soltanto in sette sono riusciti a centrare questo risultato e si tratta in qualsiasi caso di nomi di spessore come Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, Daniil Medvedev e Andre Agassi. Per superare la prestigiosa soglia a Flushing Meadows servirà almeno conquistare le semifinali, un appuntamento che Sinner non ha mai raggiunto sinora visto che non si è mai spinto oltre i quarti nel 2022.

Vedi anche Tennis Tennis, Sinner domina Tiafoe e vince a Cincinnati: quinto titolo stagionale Quella soglia rappresenterebbe anche un'ancora di salvezza per mantenere la vetta nella Race 2024, la classifica che prende in considerazione i punti raccolti nell'anno solare e che conta per la qualificazione alle ATP Finals in programma a Torino dal 14 al 21 novembre prossimi. Sinner è già certo di partecipare al torneo, tuttavia per presentarsi al comando servirà conquistare le semifinali ed evitare il sorpasso da parte di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Perché lo spagnolo riesca nell'impresa servirebbe che Alcaraz vinca il torneo e l'azzurro non vada oltre i quarti, per il tedesco servirà invece che arrivi il successo finale mentre il bolzanino contemporaneamente si fermi agli ottavi.