Sinner, trovati i sostituti di Naldi e Ferrara: Baldi e Panichi nello staff

TENNIS

Il numero 1 al mondo ha annunciato l'arrivo di due nuovi componenti nel suo staff dopo il caso clostebol

© X Jannik Sinner ha annunciato i due nuovi membri del suo staff: si tratta di Marco Panichi e Ulises Badio, preparatore atletico e fisioterapista, entrambi ex di Novak Djokovic. I due prendono il posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, liceziati dal numero uno del mondo dopo il caso della positività al clostebol e la successiva assoluzione da parte dell’International Tennis Integrity Agency (Itia). "Benvenuti nella squadra Marco e Ulises", ha scritto il numero 1 al mondo sui suoi canali social.

Panichi e Badio dunque lavoreranno assieme ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Laureato in Sport Coaching e Psicologia nello Sport presso la NSU University della Florida, Panichi è particolarmente conosciuto nel mondo tennistico avendo un'esperienza trentennale e avendo trattato fra gli altri Fabio Fognini, Simone Bolelli, Philipp Kohlschreiber, Na Li, Francesca Schiavone, Daniela Hantuchova e Angelique Kerber. L'ultimo di questa lunga lista è però un certo Novak Djokovic, avversario di Sinner e con il quale ha lavorato dalla primavera 2017 a quella 2018 e poi da metà 2019 fino a sei mesi fa quando è stata ufficializzata la separazione.

Ulises Badio, fisioterapista, anche lui è stato legato in passato a Djokovic con cui si è conosciuto nel 2017. Argentino, si è laureato in kinesiologia e fisioterapia ed esercita sia terapia manuale che chiropratica, oltre che agopuntura e medicina cinese. Oltre a quattro anni come fisioterapista sull'ATP Tour, l'esperienza di Badio include anche un periodo passato con la squadra di calcio del Valencia e un altro a lavorare per diverse cliniche e un centro di medicina sportiva in Arizona. Dal 2011 al 2017 Badio ha lavorato in un paio di cliniche fra Treviso e Motta di Livenza, prima dell'incontro con Djokovic che gli ha cambiato vita e carriera.