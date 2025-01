Australian Open, Sinner non si scompone in vista della semifinale con Shelton: "Dovrò rispondere al meglio"

Il 23enne di Sesto Pusteria è consapevole che le cose non si possano metter subito in discesa come accaduto con De Minaur dove, strappando per due volte il servizio in apertura di set, è riuscito a imporsi senza patemi d'animo: "In queste giornate dove arriva subito il break, tutto diventa più facile. Lui è combattivo, ci conosciamo ormai molto bene e ogni volta cerchiamo di comprendere il gioco dell'altro in maniera tale da trovare il modo di strappare qualche punto - ha sottolineato Sinner -. In queste sfide, se cali un attimo la tensione, tutto può cambiare, per questo motivo sono contento della mia prestazione".