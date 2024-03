Separazione Djokovic-Ivanisevic: il retroscena svelerebbe una violenta lite

L'INDISCREZIONE

Secondo i media serbi la rottura sarebbe arrivata a Indian Wells dopo un brutto allenamento del numero 1 al mondo

Novak Djokovic e il suo allenatore Goran Ivanisevic si sono detti addio. Per molti è stato l'epilogo di un rapporto sempre più logoro, ma stando alla ricostruzione del media serbo Sportskeeda le cose potrebbero essere andate diversamente. Citando fonti vicine al tennista numero 1 al mondo, la vera rottura sarebbe avvenuta dopo un allenamento svogliato di Djokovic a Indian Wells con conseguente litigio pesante.

La furia dell'allenatore croato avrebbe fatto scaturire una lite pesante e terminata con il divorzio. Una sorta di vaso di Pandora scoperchiato dopo diverso tempo di insoddisfazione da parte di Djokovic nei confronti del tecnico e amico. Le reazioni di rabbia anche in campo verso la propria panchina, infatti, non erano più una novità durante le partite del serbo; agli Australian Open, per esempio, Djokovic urlò "vi licenzio tutti". Un punto di non ritorno con la separazione rimandata solo di qualche settimana.

Sempre secondo Sportskeeda, in Serbia, un altro motivo che ha portato alla separazione sarebbe la programmazione del 2024 che per Djokovic significa una sola cosa: caccia all'oro olimpico a Parigi, per completare il palmares. Il serbo vorrebbe saltare Wimbledon, volontà non condiviso dall'ormai ex staff tecnico.