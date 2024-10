Rivoluzione nel tennis: il coach potrà parlare dalla tribuna durante le partite

Scontato che tutto ciò andrà a influire sulle reazioni in campo del tennista, psicologiche e non: appena la palla non sarà in gioco, ecco che potrebbero piovere suggerimenti e consigli. Verbali o manuali. Il tutto però senza recarsi fisicamente in campo se non in un match di squadra. Trattasi nel dettaglio di "coaching" come si può leggere nella regola 30 del nuovo emendamento che scatterà dal 2025. La scelta del coach deputato a dare suggerimenti, riferisce il quotidiano romano, sarà a discrezione dell'arbitro.