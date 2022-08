Tennis: Nadal eliminato al primo turno, Medvedev resta il n°1 del ranking

A Cincinnati

Un rientro amaro per lo spagnolo, battuto in 3 set dal n°152 del mondo Coric

Rafael Nadal, il numero 3 del tennis al mondo, rientrato in campo ieri dopo sei settimane di assenza, è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il croato Borna Coric, numero 152 al mondo, ha battuto lo spagnolo con il punteggio 7-6(9/11) 4-6 6-3. Rafa non giocava da Wimbledon, quando un infortunio lo ha costretto lontano dai campi, e non subiva una sconfitta dall'ottavo di finale degli Internazionali d'Italia dello scorso maggio. Il sogno di tornare numero 1 del mondo svanisce momentaneamente: da qui alla fine dell'Open degli Stati Uniti il re dell'Atp rimane Daniil Medvedev. Poi sarà una corsa a tre tra il russo, Zverev e lo stesso Nadal.

Un match di 2 ore e 51 minuti sul cemento di Cincinnati ha segnato il rientro di Rafa Nadal. Lo spagnolo è partito meglio, subito aggressivo e impeccabile per i primi 6 game, fino all'interruzione per pioggia. Dopo un'ora di sosta i due sono finiti al tie-break. Un primo momento di difficoltà per Rafa che ha dovuto recuperare un 2-4. Lo spagnolo è arrivato per due volte al set point, ma non è riuscito a chiudere. Coric invece ha mancato due set point per chiuder poi per 11-9 grazie al doppio fallo di Rafa. A metà del secondo set (nel settimo game) Nadal ha messo a segno l'unico break della partita trascinando la sfida al set decisivo. Il croato ha ottenuto una delle più importanti vittorie dellasua carriera: non batteva un top 10 dall'Open degli Stati Uniti del 2020 quando al terzo turno aveva eliminato il numero 6 Stefano Tsitsipas dopo una maratona di 4 ore e 36 minuti. Agli ottavi Borna Coric affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, vittorioso con un doppio 6-3 su Marcos Giron.

Oggi si giocano tutti gli ottavi di finale. Sul centrale alle 17 italiane Taylor Fritz contro Andrey Rublev, non prima delle 22 Sebastian Korda contro John Isner e nella notte italiana Carlos Alcaraz contro Marin Cilic. Sul grandstand alle ore 19 Daniil Medevdev contro Denis Shapovalov, alle 21 Borna Coric contro Roberto Bautista Agut e alle una della notte Jannik Sinner contro Felix Auger Aliassime. Infine sul campo 3 alle 19.30 Stefanos Tsitsipas contro Diego Schwartzman e in chiusura Cameron Norrie contro Ben Shelton.