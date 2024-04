Tennis, Nadal rinuncia al Monte Carlo Masters: "Il mio corpo non me lo permette"

TENNIS

Lo spagnolo dà forfait per il primo grande appuntamento stagionale su terra battuta, in cui ha trionfato 11 volte: "Devo guardare al futuro"

Rafa Nadal non prenderà parte al Monte Carlo Masters, primo grande appuntamento stagionale su terra battuta, in programma dal 7 al 14 aprile. Lo ha annunciato lui stesso, con un messaggio dai toni amari sui suoi canali social: "Ciao a tutti - le parole del tennista spagnolo -. Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Monte Carlo. Il mio corpo, semplicemente, non me lo permette".

Per Nadal si tratta di una rinuncia dolorosa, visto che nel Master 1000 del Principato ha vinto ben 11 volte in passato (la prima nel 2005, l'ultima nel 2018): "Anche se continuo a lavorare e a dare il massimo ogni giorno con la speranza di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che oggi non posso farlo. Non mi resta che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro immediato, mantenendo la speranza e la voglia di darmi l'opportunità che le cose migliorino. Un grande abbraccio a tutti e grazie per l'affetto e il supporto sempre!".

Il 2024 di Rafa, il suo ultimo anno da professionista, continua dunque a essere un calvario. Dopo il ritiro da Indian Wells ancora prima dell'esordio il maiorchino era sparito dai social, provando a concentrarsi al massimo per ritrovare la condizione, ma evidentemente senza riuscire a mettersi alle spalle gli acciacchi che lo tormentano da ormai oltre un anno.

ALCARAZ: "NADAL RIPRENDITI, MIO SOGNO È DOPPIO CON TE AI GIOCHI"

Le condizioni di Rafa Nadal, che ha annunciato il forfait al torneo di Montecarlo, preoccupano il n. 3 del mondo, l'altro spagnolo Carlos Alcaraz. Nel ricevere il premio 'Re Felipe', Alcaraz ha dichiarato al quotidiano sportivo del suo paese 'AS', che "come spagnolo e come tennista sono preoccupato per il fatto che non possa prendere parte a tornei che per lui significano tanto. Spero che possa tornare presto. Il mio sogno è di giocare il doppio con lui ai Giochi di Parigi, Rafa è sempre stato il mio idolo. Per me non ci sarebbe modo migliore per vivere la mia prima esperienza olimpica. Vediamo cosa succederà, comunque anche io ho sentito dire che Nadal (oro in singolare a Pechino 2008 e in doppio a Rio 2016 ndr) è attratto dall'idea di esserci a un'altra Olimpiade e quindi anche io non mi nascondo".

ARRIVA LA WILD CARD PER MATTEO BERRETTINI

Matteo Berrettini proseguirà la sua stagione al Monte Carlo Masters. Gli organizzatori hanno infatti assegnato all'ex finalista di Wimbledon una delle quattro wild card per il primo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024. Rientrato dopo i tanti infortuni del 2023, Berrettini ha raggiunto quest'anno la finale al Challenger di Phoenix ed è ancora in corsa nei quarti di finale a Marrakech, dove affronterà l'amico Lorenzo Sonego. Da domenica sarà invece in campo per la quarta volta nel Principato. Wild card anche a Stan Wawrinka, Gael Monfils e Valentin Vacherot. Il 39enne svizzero, alla 14ma partecipazione nel torneo, ha vinto il titolo nel 2014 battendo in finale Roger Federer.